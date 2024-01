Martin Morgenthaler leitet die Schlaganfall-Station des Westpfalz-Klinikums. Er weiß, bei welchen Symptomen es wichtig ist schnell zu handeln, und was jeder tun kann, um das Risiko zu senken. Sein Wissen gibt er in einem Vortrag weiter.

Herr Morgenthaler, wie lässt sich ein Schlaganfall erkennen und wie verhält man sich im Notfall richtig?

Eine plötzlich auftretende halbseitige Lähmung ist das klassische Symptom für einen Schlaganfall und bereitet in der Einordnung auch Laien selten Probleme. Allerdings können auch bestimmte Schwindelformen, Sprach- oder Sprech- sowie Schluck- und bestimmte Sehstörungen Zeichen für einen akuten Schlaganfall sein. Bei entsprechenden Symptomen sollte unverzüglich die zentrale Notrufnummer 112 gewählt werden. Es macht dann keinen Sinn zu warten, ob die Symptome von alleine wieder verschwinden oder den Umweg über den Hausarzt in Kauf zu nehmen auf.

Welche Therapiemöglichkeiten bestehen bei einem Schlaganfall und kann ich vorbeugend etwas tun, um mein Risiko zu senken?

Bei rechtzeitigem Eintreffen in der Klinik können wir heute ein Medikament intravenös verabreichen, das in der Lage ist, das verschlossene Gefäß wieder zu öffnen. Sind größere Gefäße verschlossen, besteht die Möglichkeit mit einem Katheter bis in die Hirngefäße vorzudringen und das Gefäß an Ort und Stelle wieder zu öffnen. Idealerweise kann man dem Schlaganfall durch einen gesunden Lebensstil – hier spielen zum Beispiel Sport und Ernährung eine Rolle – sowie der Einstellung von Risikofaktoren für das Herz-Kreislauf-System vorbeugen.

Ist es dennoch zum Schlaganfall gekommen, können wir in den allermeisten Fällen über gezielte Rehabilitationsmaßnahmen eine deutliche Verbesserung für die Patienten erzielen. Abhängig von der Lage und der Größe des Schlaganfalls ist dies nicht immer möglich, sodass es natürlich Patienten gibt, die Einschränkungen zurückbehalten. Auch das wird in dem Vortrag beleuchtet werden.

Am Donnerstag geht es im Gesundheitsforum um den Schlaganfall. Für wen ist der Vortrag wichtig?

Schlaganfälle stellen die mit Abstand häufigste Ursache für eine dauerhafte Behinderung und Pflegebedürftigkeit dar. Eine rasche Behandlung innerhalb der ersten Stunden kann dies verhindern. Die Voraussetzung dafür ist das rechtzeitige Erkennen. Um das zu erreichen, möchten wir die Bevölkerung entsprechend informieren.

Info

Am Donnerstag, 25. Januar, findet im Tagungszentrum des Westpfalz-Klinikums, Goethestraße 51, ein Vortrag zum Thema Schlaganfall statt. Beginn ist um 18 Uhr. Martin Morgenthaler, Leitender Oberarzt der Klinik für Neurologie und Leiter der Schlaganfall-Station, steht für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.