Zu drei Einbrüchen ist es am Samstag, 19. November, in Rodenbach gekommen, teilt die Polizei mit. Zwischen 17 und 22 Uhr sollen die Täter im Bereich Am Fürstengrab/Im Heidefeld zugeschlagen haben. Sie hebelten in allen Fällen Zugangstüren auf der Rückseite der Häuser auf. Nach ersten Feststellungen wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 3692620.