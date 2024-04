Rund drei Dutzend Zuschriften haben uns mit Lösungen zu unserem Osterrätsel 2024 erreicht. Die Gewinner stehen etwas weiter unten im Text – die einzelnen Lösungen verraten wir in den Bildern und den dazugehörigen Bildtexten.

Die Stadt ist voller Eier – man muss nur genau hinschauen. Bei der zweiten Auflage unseres Osterrätsels teilweise sehr genau, das geben wir zu. 2024 haben wir die Eier teilweise sehr gut versteckt.

Aber die Buchstabenkombination „Ei“ findet sich öfter in der Stadt, als man sich das beim ersten Überlegen vorstellen kann. Und so war es auch kein Problem, die Eier für ein zweites Rätselspiel im Stadtgebiet zu finden und dann für Sie, liebe Leserinnen und Leser, im übertragenen Sinne zu verstecken.

20 Eier, genauer 20-mal die Buchstabenkombination Ei hatten wir ausgesucht und fotografiert, dazu eine Aufgabe gestellt, deren Lösung jeweils ein Buchstabe war. Am Ende standen 20 Buchstaben eines Satzes, des Lösungssatzes, den wir uns ausgedacht hatten. „Bitte genau hinschauen“, lautete er.

Die Idee zu der etwas ungewöhnlichen Ostereier-Suche hatten unsere Kollegen der RHEINPFALZ-Lokalredaktion in Zweibrücken. Uns erreichten innerhalb der Woche nach Ostern etwa drei Dutzend Zuschriften. Das waren zwar deutlich weniger als im Vorjahr, dennoch haben wir uns über jede einzelne gefreut. Danke an alle, die mitgemacht haben und sich auf die Eier-Suche in der Stadt gemacht haben.

Das Osterfest 2025 ist zwar noch weit – Ostersonntag fällt im kommenden Jahr auf den 20. April – , dennoch können wir jetzt schon versprechen, auch mit der Ausgabe am Samstag vor Ostern Sie, liebe Leserinnnen und Leser, auf eine Rätseltour durch die Innenstadt schicken zu wollen. Ideen dazu gibt es schon, lassen Sie sich einfach überraschen.

Die Gewinner

Auf ein RHEINPFALZ-Überraschungspaket dürfen sich drei Gewinnerinnen und Gewinner freuen: Kimberley Kurz aus Otterbach, Ludwig Goebel aus Kaiserslautern und Ursula Vollrath aus Kaiserslautern. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Inhalt. Die Preise können in der Lokalredaktion abgeholt werden. Bitte am Eingang Spitalstraße klingeln, zwischen 9 und 17 Uhr ist das Sekretariat besetzt.