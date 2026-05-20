Knapp 600 Teilnehmer spielten in einem Mammutturnier die nationalen Titel aus. Mittendrin: Eine hochmotivierte Delegation des 1. BCW Hütschenhausen.

Für Pascal Histel (O45) vom 1. BCW Hütschenhausen stand das DM-Turnier in Baden-Württemberg zunächst unter keinem guten Stern. Eine langwierige Fußentzündung ließ im Vorfeld kaum intensives Training zu. Dies machte sich im Herreneinzel bemerkbar, wo er sich nach großem Kampf in drei Sätzen (21:10, 11:21, 20:22) geschlagen geben musste. Auch im Herrendoppel mit Fabian Dietrich war das Glück nicht auf ihrer Seite: Nach einem Freilos und einer kampflosen Runde trafen die beiden im Viertelfinale direkt auf die Topgesetzten. Trotz guten Niveaus reichte es nicht für den Halbfinaleinzug.

Prächtige Harmonie im Mixed

Die Wende brachte für Histel das Mixed mit seiner neuen Partnerin Claudia Vogelgsang. Nach einem noch holprigen, aber siegreichen Auftakt harmonierten die beiden im Viertelfinale prächtig und ließen den Gegnern beim 21:15 und 21:10 keine Chance. Im Halbfinale warteten mit Wippich/Willems zwei alte Bekannte. Nach gewonnenem erstem Satz und verlorenem zweiten Durchgang riss im Entscheidungssatz leider der Faden. Die Gegner zogen ins Finale ein und wurden später deutsche Meister – für Histel und Vogelgsang blieb die Bronzemedaille.

In der Altersklasse O50 ging Norbert Denzer im Herreneinzel an den Start und lieferte im Viertelfinale gegen Alexander Schulz einen absoluten Krimi ab. In einem Spiel, in dem beide Akteure an ihre absoluten Schmerzgrenzen gingen, entschied sich jeder Satz erst in der Schlussphase – mit dem glücklicheren Ende für Denzer (22:20, 18:21, 21:18).

Durch Verletzungen aus dem Tritt gekommen

Unter Aufwendung aller Kraftreserven biss sich Denzer auch im Halbfinale bis in den dritten Satz. Hier verbuchte der Gegner jedoch den Vorteil für sich, da er zuvor von einer verletzungsbedingten Absage profitiert hatte und ausgeruhter aufspielen konnte (21:10, 20:22, 7:21). Dennoch durfte sich Denzer über Bronze im Einzel freuen.

Gemeinsam mit Patric Freitag schlug Norbert Denzer auch im Herrendoppel O50 auf. Nach einer harten Nuss im Achtelfinale, die erst am Ende des dritten Satzes geknackt wurde, wartete im Viertelfinale das an Position 3/4 gesetzte Duo Bertko/Heuwing. Nach knapp verlorenem erstem Satz (18:21) verletzte sich Heuwing beim Stand von 7:7 im zweiten Satz und musste aufgeben.

An der Sensation geschnuppert

Im Halbfinale gegen die hessischen Top-Spieler Ingo Waltermann und Alexander Merget folgte der nächste Schock: Patric Freitag verletzte sich im ersten Satz am Sprunggelenk. Mit enormem Kampfgeist und unter großen Schmerzen spielte er weiter. Im zweiten Satz schnupperte das BCW-Duo beim 19:21 sogar an einer Sensation. Am Ende siegten die Hessen, die später auch Meister wurden, während Denzer und Freitag stolz die Bronzemedaille entgegennahmen.

Auch die weiteren Starter des BCW zeigten großen Einsatz gegen teilweise übermächtige Konkurrenz: Thomas Winter und Markus Speicher (Herrendoppel O55) mussten sich nach einem erfolgreichen Vorrundensieg im Achtelfinale den ehemaligen Bundesligaspielern Patz/Zepmeisel geschlagen geben.

Niederlagen gegen starke Konkurrenz

Im Mixed (O55) trat Thomas Winter mit Heidrun Reffert an. Auch hier gelang der Vorrundensieg, ehe das Duo im Achtelfinale denkbar knapp in drei Sätzen (16:21, 21:19, 16:21) an den norddeutschen Pawellek/Knauf scheiterte. Christian Leßmeister und Moritz Nauerz gingen im Herrendoppel O40) an den Start. Das Duo erwischte eine schwere Auslosung und hatte gegen zwei Regionalliga-Schwergewichte mit Bundesliga-Vergangenheit beim 5:21 und 11:21 das Nachsehen.

Mit drei Bronzemedaillen hat der 1. BCW Hütschenhausen einmal mehr bewiesen, dass seine Spieler auch auf höchster nationaler Ebene ein Wort mitreden können.