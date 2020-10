Drei Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, werden aktuell im Westpfalz-Klinikum behandelt. Das hat das Klinikum am Dienstag mitgeteilt. In den vergangenen Tagen hätten sich zum wiederholten Mal auch Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Es handele sich insgesamt um sechs Mitarbeiter aus unterschiedlichen medizinischen Bereichen. Die betroffenen Mitarbeiter befänden sich seit dem Bekanntwerden der Infektion in häuslicher Isolation. Gleiches gelte für alle Kontaktpersonen, die nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts in die Kategorie Ib fallen, teilweise als Vorsichtsmaßnahme auch Mitarbeiter, die in die Kategorie II fallen. Es seien umfangreiche Reihentestungen aller weiteren Kontaktpersonen, Mitarbeiter und Patienten durchgeführt worden, so das Klinikum. In den vergangenen Monaten war es unter den Mitarbeitern des Westpfalz-Klinikums immer wieder zu Infektionen mit dem Coronavirus gekommen. Das Westpfalz-Klinikum ist für Patienten und Besucher am Standort Kaiserslautern weiterhin ausschließlich über den Haupteingang zugänglich. Die Besuchsregelung „maximal zwei Besucher für maximal zwei Stunden am Tag pro Patient“ gilt weiterhin.