Erwin Carra, Kilian Simgen und Andreas Williard: Das sind die drei Kandidaten, die Martin Klußmeier nachfolgen und Ortsvorsteher des Drehenthalerhofs werden wollen. Der Wahlausschuss hat die drei Wahlvorschläge am Mittwochabend angenommen, wie Udo Krauß, der stellvertretende Büroleiter der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg berichtet. Carra sitzt für die SPD im Otterberger Stadtrat und im Verbandsgemeinderat. Der 64-Jährige ist von Beruf Elektroinstallateur. Simgen ist 31 Jahre alt und Bauingenieur, der 43-jährige Williard Betriebswirt. Gewählt wird am 2. Juli, eine eventuell notwendige Stichwahl würde am 16. Juli stattfinden. In dem Otterberger Ortsteil muss ein neuer Ortsvorsteher bestimmt werden, weil Martin Klußmeier nach einem Drohbrief und Attacken gegen ihn zurückgetreten ist.