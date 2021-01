Dosenwerfen ist ein Geschicklichkeitsspiel, welches nur wenige Materialien benötigt. Es schult die Hand-Auge-Koordination und auch die Zielgenauigkeit, die in vielen Sportarten eine wichtige Grundlage ist. Etwas zum Werfen und Dosen, egal welcher Form und Größe, werden benötigt.

Dazu werden vier Dosen in der untersten Reihe nebeneinandergestellt, in der darüber drei, zwei und schließlich oben noch eine. Anschließend wird die Dosenpyramide mit einem Ball beworfen, was zur Folge hat, dass bei Erfolg die Pyramide zumindest in Teilen einstürzt.

Für jede Dose, die umgeworfen wird, gibt es einen Punkt. Meistens hat der Werfer drei Bälle zur Verfügung, um möglichst viele Punkte zu erzielen. Auf vielen Jahrmärkten wird oft nur dann ein Gewinn in Form eines Sachpreises ausgezahlt, wenn es gelingt, alle Dosen zum Einstürzen zu bringen.

Wer lieber kegeln möchte, stellt die Dosen auf dem Boden auf und versucht diese umzukegeln. Wer in der Familie gegeneinander spielt, sollte eine Markierung anbringen, von wo aus geworfen oder gekegelt wird. Das Punktesystem für die umgeworfenen Dosen hat sich bewährt. Es kann vorher festgelegt werden, wie viele Runden gespielt wird. So kann sich der Sieger mit den meisten Punkten freuen. Den Kindern macht alleine schon das Aufbauen der Dosen jede Menge Spaß . Und auch hier ist Geschicklichkeit gefragt.

