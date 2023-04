Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Das letzte Mal in Deutschland war ich, als ich selbst noch Schülerin war“, sagt die US-Amerikanerin Dorothy „Dottie“ Metcalf-Lindenburger am Dienstagnachmittag in der Aula des Burggymnasiums. Vor ihr ein Saal voller Schüler, mit deutsch-amerikanischen Fähnchen in der Hand, die gespannt zuhören, wie aus einer Lehrerin durch Zufall eine Astronautin wurde.

Einmal ins Weltall fliegen, die Erde von oben sehen: Davon träumen viele Menschen, seit vielen Jahren. Und für ein kleines Mädchen aus Colorado namens „Dottie“