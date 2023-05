Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

E-Mails, Facebook, Telefon, sogar einen Brief fand sie am vergangenen Sonntag in ihrem Briefkasten. Über Glückwünsche und positive Rückmeldungen zu ihrer Wahl als designierte Kirchenpräsidentin der Evangelischen Landeskirche der Pfalz konnte sich Dorothee Wüst am Wochenende nicht beklagen. Freunde aus ihrer Schulzeit, Weggefährten, Mitglieder aus ihren früheren Gemeinden in Weilerbach und Kaiserslautern gratulierten der Oberkirchenrätin zu ihrem neuen Amt, das in der Pfalz erstmals von einer Frau ausgeübt wird. Entsprechend klopften Funk- und Printmedien bei ihr an.

Über ihre Wahl mit zwei Gegenkandidaten hat sie sich „wahnsinnig gefreut“. Gleichzeitig ist sie sich ihrer Rolle als Mutter bewusst. Auch wenn ihr neues Amt