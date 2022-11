Das für Samstag, 12. November, in der Kaiserslauterer Kammgarn geplante Konzert der Heavy-Metal-Sängerin Doro Pesch fällt aus. Das teilte die Kammgarn am Freitag mit. Hintergrund ist eine Erkrankung der Sängerin. Doro Pesch ist einen der bekanntesten Sängerin in der Heavy-Metal-Sparte, sie begann ihre Karriere in den 1980er Jahren als Frontfrau der Band Warlock.

Das Konzert in Kaiserslautern soll nachgeholt werden, ein Termin stehe noch nicht fest, soll aber schnellstmöglich mitgeteilt werden. Wie die Kammgarn am Freitagabend weiter mitteilte, behalten die Tickets ihre Gültigkeit, können aber auch dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.