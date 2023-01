Ihre persönliche Beziehung zur Städtepartnerschaft zwischen Kaiserslautern und Saint-Quentin ist bis heute ungebrochen. Als die Jumelage im Oktober 1967 geschlossen wurde, vereinbarten die Partnerstädte, dass sie jeweils für das erstgeborene Kind bis zum 18. Lebensjahr gegenseitig die Patenschaft übernehmen.

Als Patenkind von St.-Quentin fühlt sich Doris Schelp der Partnerstadt und Frankreich bis heute eng verbunden. „Jeweils zum Geburtstag und zu Weihnachten nahmen die Stadtväter ihre Aufgabe als Paten sehr ernst und bedachten ihre Patenkinder mit Glückwünschen und Geschenken“, ist Doris Schelp in guter Erinnerung.

Bis heute dolmetscht sie bei Begegnungen

Als Schülerin des Burggymnasiums freundete sie sich früh mit der französischen Sprache an. Die kam ihr zugute, wenn sie als Patenkind der Städtepartnerschaft Mitglied offizieller Delegationen war. „Ich bin förmlich in die Städtepartnerschaft hineingewachsen.“ Als Praktikantin in der Verwaltung von St. Quentin verbesserte sie ihre französischen Sprachkenntnisse und lernte den Alltag in der Partnerstadt kennen. Parallel dazu engagierte sie sich als Dolmetscherin bei Aktivitäten zwischen dem Jugendrotkreuz beider Städte. Bis heute verbindet Doris Schelp mit Nathalie Taine, dem Lauterer Patenkind, eine enge Freundschaft. „Wir haben im gleichen Jahr 1994 geheiratet und uns gegenseitig zur Hochzeit eingeladen.“ Wenige Jahre später konnten sich die jungen Ehepaare jeweils über ein Mädchen und einen Jungen freuen. Bis heute pflegen die Patenkinder private Einladungen und Begegnungen. Der persönliche Kontakt von Doris Schelp zu St.-Quentin sowie ihre Reisen nach Frankreich begünstigten fortan die Städtepartnerschaft.

Bis heute bringt sie sich in „Laclef“, einem Verein zur Förderung der französischen Sprache und Kultur in Kaiserslautern ein und ist zur Stelle, wenn es bei deutsch-französischen Begegnungen zu dolmetschen gilt. Sie bedauert, dass sich der einstige „Partnerschaftsverein“ in Kaiserslautern aufgelöst hat und ein Konversationskreis beim Café Krummel ausgelaufen ist. Als Zeitzeugin der Städtepartnerschaft hat sie wenige Tage vor dem Deutsch-Französischen Tag, der am Wochenende mit dem Besuch einer Delegation aus St.-Quentin im Rathaus begangen wurde, Schüler des Burggymnasiums über die Partnerschaft informiert.