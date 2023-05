Die defekte und schadensanfällige Kettenschranke am Dorfplatz soll durch eine stabilere und beständige Anlage ersetzt werden. Das schlug Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD) in der vergangenen Gemeinderatssitzung vor. Beim Bau des Dorfplatzes war vorgesehen, ihn möglichst frei von Verkehr zu halten. Nun sei jedoch der Zugang offen und Autos befahren den Platz. Dies sei nicht gewollt und nur zu bestimmten Anlässen als zulässig erklärt worden. Wenn das Wetter besser wird, kämen auch wieder mehr Kinder auf den Dorfplatz, die dann durch den Verkehr gefährdet werden könnten, so Böhlke. Er schlug deshalb vor, die Zufahrt mit einer Schranke zu versehen. Die Frage sei, ob man eine manuelle oder elektrische Schrankenanlage einbaut. Die SPD sprach sich für eine elektrische Anlage aus und schlug vor, zu prüfen, ob eine automatische Schließung nach dem Durchfahren möglich ist. Die CDU wollte abwarten und beobachten. Es gebe noch offene Fragen – beispielsweise nach dem Zugang für Rettungskräfte. Die FWG sprach sich für eine Schranke aus und schlug vor, wenn möglich eine Schranke mit Farbenwechsel einzubauen, die bei geschlossener Schranke Rot zeigt und bei offener Schranke grün ist. Nach eingehender Diskussion wurde dem Vorschlag des Ortsbürgermeisters geschlossen zugestimmt, zuerst die Möglichkeiten, die während der Diskussion angesprochen wurden, abzuklären und entsprechende Kostenschätzungen einzuholen. Danach soll der Rat entscheiden.