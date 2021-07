Einen hervorragenden Erfolg gab es für den Reitverein Heimkirchen und Umgebung beim Reit- und Springturnier im saarländischen Heiligenwald. Stefan Brünen gewann mit Show Time die Springprüfung der Klasse S und kam dabei auf fast 70 Prozent der Punkte. Platz zwei holte sich seine Vereinskameradin und Lebensgefährtin, die US-Amerikanerin Diana Livingstone mit Schoko Prinz.

Melanie Bischoff vom Pferdecentrum Miesau landete in der weiteren Springprüfung der Klasse S einen Doppelerfolg. Sie gewann mit Cricket mit einem Vorsprung von 63 Hundertstelsekunden und wurde Zweite mit Hello Hickstead. Mit Cricket kam sie außerdem in der Springprüfung der Klasse M auf Rang eins.

Der zweite Platz in der Dressurprüfung der Klasse S für Junge Reiter ging an Mathilde Koefoed-Nielsen vom RFV Alsenborn mit Wallach Sezciano Forte. Mit der Note 8,5 gewann Brian Klimutta von der Reitsportgemeinschaft Barbarossa mit Banderas von Worrenberg die Springpferdeprüfung der Klasse A mit zwei Sternen.