Mit der Premiere von Maurice Ravels Opern „L’enfant et les sortilèges“ und „L’heure espanole“ zeigte das Pfalztheater zwei weniger bekannte Werke des Komponisten.

Zum Ende der Osterfeiertage war das Große Haus des Pfalztheaters am frühen Montagabend gut besucht. Die Mitglieder des Ensembles samt Chor, Kinderchor und Pfalzharmonie brachten zwei Werke des französischen Komponisten Maurice Ravel auf eine ausgesprochen kreativ gestaltete Bühne. Die Premierengäste dankten dafür nach gut zwei Stunden mit viel Applaus.

Ein kurzer Blick in die Aufführung: Dass ein Schulkind (Bethany Yeaman) keine Lust aufs Lernen hat, mag nichts Neues sein. Die Reaktion darauf aber schon. Die Mutter (Manon Jürgens) ist wütend. Das Kind macht trotzdem, was es will. Dann geht es erst richtig los. Die Bühne tobt. Stühle, die Bank, das Sofa und sogar die Uhr wollen nicht mehr. Mit einem „Ding, ding, dong“ und „Ping, pong, ping“ übernimmt das Umfeld. Chinesische Tasse, Eule, Baum, schwarzer Kater, Fledermaus und viele andere Tiere: Die Solisten des Hauses samt Chormitgliedern haben alles drauf. Zumindest so lange, bis das undankbare Kind endlich Angst bekommt und seine Mama um Hilfe ruft. Weil es selbst plötzlich Gutes tut und einem Eichhörnchen die verletzte Pfote verbindet, hat die Natur Mitleid mit dem Kind.

Kostüme und Bühnenbild kommen gut an

Die Zuschauer dürfen aufatmen. „Mal was ganz anderes“, kommt ein spontaner Kommentar aus deren Reihen. Doris Weber ist begeistert von der Inszenierung – unter anderem wegen der Kostüme. Geradezu hinreißend findet auch Marianne Mauruschat die Kostüme und das Bühnenbild. Kritisch sieht die Zuschauerin jedoch die Geschichte selbst – böses Kind, braves Kind. „Braucht man heute noch diese Oper?“, fragt sie. Sehr fantasievoll, kurzweilig und überhaupt nicht langweilig haben Desiree Winkler und Peter Schäfer die Inszenierung mit dem Kind und den Zauberdingen erlebt. Nach ihrem Besuch der Matinee hatten sie die beiden Opern auf der Bühne sehen wollen und waren begeistert – von der Musik ebenso wie von der Handlung.

Das Fazit von Susanne Busch: Die Kostüme, der Gesang, die Darstellung und das Bühnenbild seien „vielleicht nicht geeignet für kleine Kinder, aber richtig toll inszeniert und ein schöner Ostern-Abschluss“. Die neunjährige Mingi hat das unartige Kind samt zorniger Natur auf der Bühne erlebt und dabei „Fledermaus“ Neung Mi Lee und den Kinderchor besonders wahrgenommen. Ihren Schulkameraden wolle sie die kleine Oper empfehlen. Zuschauerin Beate Demmerle-Salice zeigt sich von der Inszenierung begeistert. „Toll, was die hier auf die Beine gestellt haben“, lobt sie.

Dann schlägt die spanische Stunde

Mit „Tick, tick, tack“ ging es im zweiten Teil mit Ravels „Die spanische Stunde“ in eine oft rosarote Kulisse mit mächtigen Standuhren, in denen sich mit dem Banker Don Ingo Gomez (Arkadiusz Jakus) und dem Dichter Gonzalve (Daniel Kim) immer wieder die Liebhaber der Ehefrau des Uhrmachers (Johannes Hubmer) versteckten. Am Maultiertreiber Ramiro (Hyunkyum Kim) war es dann, die schweren Uhren Stockwerke rauf und runter zu schleppen. „Es ist nur vernünftig, dass der Ehemann regelmäßig außer Haus eine Besorgung hat“, verkündete der Banker. Ebenso wie der zweite Liebhaber, blieb er in der Standuhr eingesperrt, während die Ehefrau (Bethany Yeaman) – erkennbar erschöpft – sich an diesem Tag für den Möbelpacker entschied.

Diese Inszenierung werde er sich „allein schon wegen der Musik“ ein zweites Mal ansehen, verkündete Gerd Gaberdan, der am Ostermontag im Pfalztheater einen vergnüglichen Abend mit eindrucksvoller Musik und einem Bühnenbild erlebt hatte, das die Inszenierung perfekt auf den Punkt gebracht habe. Die Inszenierung „stimmt von hinten bis vorne“, ergänzte er in der Hoffnung, dass noch viele andere Leute sich das ansehen. Die beiden Ravel-Opern im Pfalztheater ein zweites Mal zu erleben, hält auch Gabriele Gräber für lohnenswert. Dabei könne der Besucher sich eventuell etwas mehr auf die Musik konzentrieren.

Schön inszeniert

„Das war eine sehr farbenfrohe Inszenierung; eine Kombination von Oper und Gesellschaftsstück“, sagt Saba Farzan. Ihr gefiel besonders, dass ein verhältnismäßig kleines Haus wie das Pfalztheater die beiden Opern von Ravel auf das Programm setzt und so schön inszeniert. Ihrer Mutter, die sie über Ostern in Kaiserslautern besuchte, gefalle das hiesige Theater sogar besser als das in Mainz. „Ein bisschen aus der Zeit gefallen“, sagt Roland Hecker zur „Verwechslungskomödie“ mit der untreuen Ehefrau. Die Geschichte mit dem unartigen Kind sei mehr nach seinem Geschmack. Von der Musik her hat ihm der Opernabend gut gefallen.

„Was muss man nicht von den Franzosen lernen“, fragte Daniel Böhm, der Künstlerische Direktor des Hauses, zum Auftakt scherzhaft. Als Beispiele nannte er die Kindererziehung und die Liebe. Wer von Letzterer nichts verstehe, verlege sie einfach nach Spanien. Nach einem „Abend voller Komik und Atmosphäre“ ging Böhms erster großer Dank an die Werkstätten: „Was diese geleistet haben, da bleibt einem die Sprache weg.“