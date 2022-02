Am Montag stehen im Stadtrat die Haushaltsberatungen an. Mit Oberbürgermeister Klaus Weichel hat die RHEINPFALZ über den Doppelhaushalt 2022/23 gesprochen. Fragen und Antworten zu Haushaltsausgleich, Investitionen, Gebührenerhöhungen und der Verschuldung der Stadt.

Ist der Doppelhaushalt ausgeglichen?

Ja, sagt OB Klaus Weichel. Nach dem Haushalt 2021 sei nun auch der Doppelhaushalt 2022/23 ausgeglichen – „wenn man die Tilgungen abzieht, sogar mit einem leichten Überschuss“, so Weichel.

Wie ist der Ausgleich gelungen?

Im Vorjahr waren nach der Beanstandung durch die Aufsichtsbehörde Nachbesserungen am Etat 2021 nötig. Nach kontroversen Diskussionen gelang durch ein Bündel an Maßnahmen – unter anderem wurde der Grundsteuerhebesatz erhöht – ein Ausgleich. Diesmal glückt der Ausgleich direkt. Zentral ist für Weichel die Art der Aufstellung. „Wir haben aus der Haushaltsaufstellung kein Wunschkonzert gemacht, sondern ein Budget vorgegeben“, sagt der Oberbürgermeister. Dieses Budget orientierte sich am Mittelwert der Aufwendungen und Einnahmen der vergangenen drei Jahre. „Dick unterstreichen“ müsse man zudem die Disziplin in der Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss. „Alle Fraktionen haben erkannt, dass wir uns eine zweite Interimszeit wie 2021 mit all ihren negativen Begleiterscheinungen, die wir noch in Erinnerung haben, vom Zoo bis zu den Sportfördermitteln, nicht mehr leisten können. Ich bin wirklich dankbar, dass diese Disziplin gehalten hat“, lobt Weichel die konstruktiven Vorberatungen.

Mussten für den Ausgleich Steuern erhöht werden?

„Wir haben einen Ausgleich geschafft, ohne erneut an dieser Stellschraube zu drehen“, sagt Weichel mit Blick auf Grund- und Gewerbesteuer. Allerdings wurde zu Jahresbeginn die Hundesteuer erhöht. Am vergangenen Montag wurde zudem eine Erhöhung der Parkgebühren beschlossen. Die spült 2022 laut Weichel eine halbe Million, 2023 eine Million Euro zusätzlich in die Kasse der Stadt. Im Vergleich mit anderen Oberzentren sei Kaiserslautern mit den Parkgebühren am unteren Rand gewesen, so Weichel. Rund zwölf Jahre habe es keine Erhöhung gegeben, noch nicht mal eine inflationsbedingte Anpassung. „Natürlich verstehe ich den Ärger des Einzelhandels“, sagt der OB, der aber nicht davon ausgeht, dass die Erhöhung Menschen davon abhalten wird, zum Einkaufen in die Stadt zu fahren.

Darüber hinaus hat man sich im Haupt- und Finanzausschuss darauf geeinigt, mit höhere Gewerbesteuereinnahmen zu planen, als zunächst von der Verwaltung vorgeschlagen. „Das ist eine Wette auf die Konjunktur. Aber wir haben das solide gemacht. Wir lagen in den letzten Jahren immer etwas über dem Ansatz“, sagt Weichel. Nach den Vorberatungen im Dezember stand der Haushaltausgleich noch aus, inzwischen sei er unter anderem durch die Anhebung der Parkgebühren gelungen. Nachberechnungen bei der Zinsbelastung spülten zudem 900.000 Euro im Jahr 2022 und eine Million Euro 2023 in die Stadtkasse. Außerdem habe er in einem konstruktiven Gespräch mit Theo Wieder, dem Vorsitzenden des Bezirksverbandes Pfalz, einvernehmlich in beiden Haushaltsjahren 600.000 Euro an den Zuschüssen für das Pfalztheater abziehen können, so Weichel.

Ist mit Problemen bei den freiwilligen Leistungen zu rechnen?

Im Bereich der freiwilligen Leistungen – darin sind beispielsweise Sportfördermittel, Zuschüsse für die Musikschule, den Zoo oder Schwimmbäder enthalten – rechnet der Oberbürgermeister anders als 2021 nicht mit Diskussionen mit der Aufsichtsbehörde. Der Deckel werde eingehalten und der Bereich sei durch die Mehreinnahmen ausfinanziert. Die Zuschüsse zum freiwilligen Leistungsbereich belaufen sich 2022 auf rund 20,5 Millionen Euro, 2023 sind es 20,8 Millionen Euro. „Wenn nicht das völlige Chaos ausbricht, zum Beispiel die Gegenfinanzierung wegbricht, brauchen wir hier keine Haushaltssperre, würde ich sagen“, ist der OB optimistisch

Wo wird in den kommenden Jahren investiert? Welche Investitionen bleiben für den Haushaltsausgleich auf der Strecke?

„Natürlich haben wir beispielsweise im Bereich der Straßen einen Sanierungsstau. Aber um den zu beheben, müssten wir jahrelang nichts anderes machen als Straßenbau. Das will auch niemand“, sagt Weichel. Der Oberbürgermeister spricht von einem ausbalancierten Investitionsportfolio, „in dem wir das gesamte gesellschaftliche Leben abbilden, von der Digitalisierung der Schulen bis zum Stadtumbau“. Wichtige Investitionen sind für Weichel unter anderem der Stadtumbau auf dem Pfaff-Gelände (zehn Millionen Euro) und das Projekt Reallabor Pfaff (4,7 Millionen Euro), die Digitalisierung der Schulen mit 3,6 Millionen Euro sowie die Smart-City Maßnahmen (eine Million Euro). Daneben sollen unter anderem 9,4 Millionen Euro in die Neue Stadtmitte fließen, fünf Millionen in Raumlüftungsanlagen in Schulen, 7,8 Millionen Euro in das Viadukt in der Trippstadter Straße und 13 Millionen Euro in verschiedene Schulbaumaßnahmen, um nur einige der Investitionen zu nennen.

Ist mit Problemen bei der Haushaltsgenehmigung zu rechnen?

„Ich rechne auf keinen Fall mit Auflagen. Ich wüsste nicht, wo eine Aufsichtsbehörde eingreifen müsste. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt“, ist Weichel überzeugt. Mit einer Genehmigung des Etats rechnet der OB in etwa zwei Monaten.

Wie hoch ist die Verschuldung der Stadt?

Laut einer Bertelsmann-Studie, die sich auf Daten aus dem Jahr 2019 bezieht, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Kaiserslautern bei rund 6500 Euro. Damit liegt Kaiserslautern mit anderen pfälzischen Städten wie Pirmasens und Zweibrücken bundesweit auf Spitzenplätzen. Das Problem sind die Altschulden, insbesondere die Liquiditätskredite. „Wir bauen Stück für Stück ab“, sagt Weichel.

Das Land hat angekündigt, sich beim Abbau der Schuldenlast der Kommunen zu beteiligen. Wie wirkt sich das auf Kaiserslautern aus?

Noch wisse man nicht genau, wie das Verfahren ablaufen wird, sagt Oberbürgermeister Klaus Weichel. Voraussichtlich zum Stichtag 31. Dezember 2020 sollen die Liquiditätskredite der Kommunen aufsummiert werden. Es gebe die Ankündigung, dass das Land die Hälfte dieser Kredite übernehme. Die Kreditbelastung durch Zinsen liege in Kaiserslautern jährlich bei 22 Millionen Euro, sagt Weichel, darin seien aber auch die Investitionskredite enthalten. Pro Jahr könnten acht bis zehn Millionen Euro an Zinsbelastung wegfallen. „Aber das ist eine ganz grobe Schätzung, weil wir die genauen Regeln noch nicht kennen“, schränkt Weichel ein. Er würde diese Mittel für die Tilgung bestehender Kredite einsetzen, so der OB, der nicht damit rechnet, dass die Schuldenübernahme bereits 2022 greift.