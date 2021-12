Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) ist nach den Etatberatungen im Haushalts- und Finanzausschuss am Montag und Dienstag optimistisch, einen ausgeglichenen Doppelhaushalt 2022/23 präsentieren zu können. Und zwar ohne erneute Steuererhöhungen.

Wie Kämmerin Claudia Toense am Dienstagvormittag als Zwischenstand erläuterte, fehlten zum Ausgleich im Jahr 2022 noch rund 800.000 Euro, 2023 noch etwa eine Million Euro. Manfred Schulz, der haushaltspolitische Sprecher der CDU, hatte angeregt, dies mit Einsparungen bei den Personalausgaben zu erreichen. Klaus Weichel will mit dem Bezirksverbandsvorsitzenden Theo Wieder über die Zuschüsse zum Pfalztheater sprechen. Die werden stets für das vorangegangene Jahr fällig, das heißt, die Stadt zahlt 2022 die Zuschüsse für 2021. Aufgrund von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, könnten vielleicht geringere Zuschüsse nötig werden, so die Vermutung im Ausschuss. „Am Ende wird es womöglich eine Mischung aus beiden Vorschlägen“, zeigte sich Weichel optimistisch, den Ausgleich zu schaffen.

Das sei ein Ziel, an dem alle Fraktionen konstruktiv mitgearbeitet haben, indem sie einerseits Vorschläge einbrachten, um Ausgaben zu senken, und sich andererseits mit Anträgen zurückhielten, die weitere Ausgaben verursacht hätten. Man sehe einen deutlichen Investitionsstau bei Straßen und Gebäuden, vorrangiges Ziel sei allerdings der Haushaltsausgleich, ohne weitere Belastungen für die Bürger, hatte etwa Manfred Schulz betont. „Die Erfahrungen aus diesem Jahr und die Interimszeit haben nachgewirkt“, vermutet Weichel, der wie Bürgermeisterin Beate Kimmel allen Fraktionen eine große Disziplin und ein gutes Miteinander bescheinigte. Lob gab es von Raymond Germany für die Verwaltung, die die Beratungen sehr gut vorbereitet habe. Die Kämmerei überarbeitet den Etatentwurf nun. Am 7. Februar wird der Stadtrat den vom Haupt- und Finanzausschuss zum Beschluss empfohlenen Doppelhaushalt beraten.