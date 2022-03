Der Verein „donum Vitae“, dessen Landesverband sich in Landstuhl befindet, bietet Beratung und Hilfe für geflüchtete Schwangere und junge Mütter aus der Ukraine an. Darauf weist Christine Joniks von der Landstuhler Beratungsstelle hin. Aktuell sind nach UN-Angaben mehr als eine halbe Million Menschen aus der Ukraine auf der Flucht vor dem Krieg. Unter ihnen sind viele schwangere Frauen, junge Mütter und Kinder. Auf ihre Notlage weist der Verein „donum vitae“ hin, der an über 200 Orten bundesweit Beratung zu allen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt, Elternschaft und Sexualität anbietet. „Schwangere Frauen und junge Mütter auf der Flucht zählen zu den besonders verletzlichen Gruppen. Sie benötigen umfassende Unterstützung und Begleitung“, so Connie Nattermann, stellvertretende Bundesvorsitzende von donum vitae. „In den vergangenen Jahren haben die Beraterinnen an vielen unserer Standorte Erfahrungen in der Beratung geflüchteter Frauen und weiterer besonderer Zielgruppen gesammelt und entsprechende Kompetenzen erworben. Diese Erfahrungen, unter anderem in der aufsuchenden Beratung in Aufnahmeeinrichtungen, wollen wir auch in der aktuellen Situation kurzfristig einbringen.“ Weitere Infos unter Telefon 06371/6196910 und auf der Website https://landstuhl.donumvitae.org/.