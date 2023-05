Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gute Tänzer, tolle Choreografien, faszinierende Lichteffekte, Party-Stimmung und ein jubelndes Publikum. Die Show „Don’t stop the Music“ gastierte am Mittwochabend in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle. Momente zum Träumen.

Irgendwo in der Bronx von New York. Zwei Jungs im hellgrauen Schlabberlook schlendern lässig quer über irgendeine Straße. Stolz trägt der eine seinen Ghettoblaster auf der