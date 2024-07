Der Untergrund ist noch ordentlich warm, ein bisschen klebrig – in den vergangenen Wochen wurde in der Donnersbergstraße der Asphalt erneuert. Eine Fahrtrichtung ist bereits wieder freigegeben, bis kommenden Montag sollen die Bauarbeiten beendet sein. Warum es nicht immer so zügig vorangeht wie dieses Mal, erklärt Christoph Schenk vom Tiefbaureferat.

„Stop, stop, stop“, ruft Schenk