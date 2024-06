Die Erneuerung der Asphaltdeckschicht in der Donnersbergstraße kommt schneller voran als geplant. Die Fahrbahn von der Kreuzung Entersweilerstraße in Richtung der Kreuzung Mannheimer Straße ist bereits ab Samstag, 29. Juni, wieder für den Verkehr frei, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch der Kniebrech ist dann wieder vom Polizeipräsidium her kommend erreichbar. Wie die Stadt weiter erklärt, verzögert sich der Rückbau der Beschilderung der Umleitungsstrecke aus Kapazitätsgründen um wenige Tage. Die Gegenfahrtrichtung der Donnersbergstraße bleibt – abhängig von der Witterung – voraussichtlich bis Montag, 8. Juli, gesperrt. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis 21. Juli andauern.