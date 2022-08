Wegen eines Unfalls mit drei Verletzten musste am Sonntag die Donnersbergstraße für über eine Stunde gesperrt werden. Laut Polizei war davon auch der Abreiseverkehr des FCK-Spiels betroffen.

Ein 25-Jähriger aus Hessen war mit seinem Auto in der Friedenstraße unterwegs und wollte in die Donnersbergstraße einbiegen. Dabei nahm er allerdings einem 35-jährigen Kaiserslauterer die Vorfahrt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Auto, stieß gegen einen dritten Wagen, woraufhin der Audi des 35-Jährigen in die Böschung kam und letztlich auf dem Dach liegen blieb. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt kümmerten sich um die Verletzten. Im Auto des Kaiserslauterers saßen laut Polizei zwei Kinder, zwei und drei Jahre alt. Sie blieben unverletzt.

Laut Polizei wurden zwei Fahrzeuge total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Straße musste zur Unfallaufnahme von 16.45 bis 18 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr Kaiserslautern war mit 14 Einsatzkräften am Unfallort.