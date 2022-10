Positiver Effekt der Drittliga-Zeit des 1. FC Kaiserslautern? Knifflig. Aber Dominic Bold hat einen entdeckt: Durch die räumliche Nähe von Teams wie Waldhof Mannheim und 1. FC Saarbrücken gab es wieder einige Derbys. „Und man hat gemerkt, wie schön es ist, so ein Spiel zu gewinnen“, sagt der 47-Jährige und hat dabei den Ostersamstag im Sinn und damit den 3:1-Sieg des FCK gegen den FC auf dem Betzenberg: volles Stadion, super Atmosphäre, Dramatik im Spiel, gutes, weil siegreiches Ende für den FCK.

Was solche Derbys ausmacht und was überhaupt ein Derby ist, diesen Fragen will der Lehrer am Heinrich-Heine-Gymnasium und passionierte FCK-Fan in einem Online-Kurs der Volkshochschule (VHS) nachgehen, dessen erster Teil am Donnerstag (19 Uhr) auf dem Programm steht. „Lokalrivalen – der 1. FCK und seine liebsten Gegner“ ist die vierteilige Reihe überschrieben, in Teil eins sollen Teams aus der Pfalz im Mittelpunkt stehen. In den weiteren Teilen soll es um das Saarland (17. November) und um die Kurpfalz (8. Dezember) gehen, bevor es zum Abschluss am 19. Januar um Aufeinandertreffen gehen soll, bei denen Entfernungen keine so große Rolle spielen.

Bold ist die Materie vertraut, nicht nur besucht er seit den 1980er Jahren, sein erstes Spiel im Stadion war ein 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln im Januar 1983 (Bold: „Kein Derby“), Spiele der Roten Teufel, er ist auch Autor von zwei Büchern über seinen Herzensverein. Dennoch will er bei der Reihe, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet, keine Fakten referieren und mit Daten langweilen: „Ich will eher ein Impulsgeber sein, wir sind auf der Suche nach Anekdoten, nach Geschichten, nach Erzählungen rund um Derbys des FCK“, umreißt er die Veranstaltung.

Anmelden kann man sich für den Kurs online über die Homepage der VHS Kaiserslautern. Die Teilnahme kostet vier Euro. Der Kurs findet als Video-Konferenz statt, was laut Bold, der mit Johannes Schmitt von der VHS für den Kurs verantwortlich zeichnet, auch daran liegt, dass bei der Planung noch nicht ganz klar war, ob Kurse (Stichwort Corona) in Präsenz stattfinden können. Positiver Nebeneffekt: „Es können nun auch Leute teilnehmen, die weiter weg wohnen“, findet Bold.