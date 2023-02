„Lo spuntino“ nennen die Italiener einen Imbiss, der allerdings auch mit Snack, Brotzeit und Erfrischung übersetzt werden kann. Genau das will Luciano Scarpinati seit 1. Februar im Kapiteltal realisieren. An dem Stichtag nämlich hat er den Imbiss auf dem Gelände der Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) übernommen, der fortan als La ZAKeria firmiert.

Der neue Pächter ist kein Unbekannter in der Region. Bis 1985 betrieb Scarpinati die Pizzeria Roma in Kaiserslautern, die seine Eltern 1969 eröffnet hatten, später die Mozartstube. Mit Wehmut erinnert er sich an die alten Zeiten, als „wir die Pizza für drei Mark verkauft haben“. Lang ist's her. Danach war der heute 67-Jährige bis zur Jahrtausendwende in Enkenbach als Gastronom tätig, unter anderem mit der Kino-Klause und einem Eiscafé, ehe er ein italienisches Restaurant in Trippstadt übernahm. In den vergangenen zwei Jahren betrieb er die Gastronomie auf dem Reiterhof Fröhnerhof.

Auf der Speisekarte stehen „Klassiker“ und Mediterranes

Scarpinati ist in Sizilien geboren, besuchte in Sant'Anna, einem Ortsteil von Caltabellotta, und später in der Hafenstadt Sciacca die Schule. Mit 14 Jahren kam er nach Deutschland und half im elterlichen Betrieb mit. Bis heute hat ihn die Gastronomie nicht losgelassen.

Neben den „Klassikern“ der Imbiss-Küche wie Fleischkäsebrötchen, Pommes oder Currywurst wird Scarpinati auch seine eigene, mediterrane Note einbringen. Eine Herzensangelegenheit. Er will die vielen Lkw-Fahrer, die Besucher des Wertstoffhofes und die Mitarbeiter der ZAK in der Mittagspause für einige Momente an die Mittelmeerküste Siziliens entführen und einen Hauch von Dolce Vita verbreiten. Das La ZAKeria ist von montags bis freitags jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet.