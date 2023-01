Jetzt also doch. Nach heftiger Kritik vor allem der kleineren Fraktionen im Stadtrat soll es vor der Oberbürgermeister-Wahl am 12. Februar doch noch eine Stadtratssitzung geben. Sie wird am 30. Januar stattfinden. Im Dezember hatte OB Klaus Weichel überraschend angekündigt, „in der aufgeheizten Stimmung“ vor der Wahl keine Ratssitzung mehr abhalten zu wollen. Daraufhin hatte es Proteste gehagelt. Beate Kimmel (SPD) und Anja Pfeiffer (CDU), die beide im Stadtvorstand sitzen und für das höchste Amt in der Stadt kandidieren, hatten Weichels Ansinnen unterstützt. Tobias Wiesemann (Grüne), ebenfalls OB-Kandidat, hat jetzt die Initiative ergriffen, um dagegen vorzugehen. Er hat 18 Ratsmitglieder der Grünen, FDP, Freien Wähler, CDU und Linken hinter sich, die seinen Antrag unterstützen. Das reicht, um den OB zum Einlenken zu bewegen. Wiesemann begründete sein Ansinnen für eine Ratssitzung noch im Januar damit, dass wichtige Anträge der Fraktionen immer noch nicht abgearbeitet seien und Entscheidungen getroffen werden müssten, die nicht warten können, etwa mit Blick auf das kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz. „Hier gilt es gute Ideen zu generieren, um möglichst auch diese Mittel für Kaiserslautern zu sichern“, so Wiesemann.

Weichel sagte am Donnerstag auf Anfrage: „Wenn das so beantragt und gewünscht ist, dann machen wir das.“ Er habe damit kein Problem. Ihm sei es nur darum gegangen, „die Fachlichkeit der Diskussion sicherzustellen“. Er werde in der nächsten Sitzung allerdings nur Fraktionsanträge aufrufen.