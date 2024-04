Die angekündigte Vollsperrung der Verbindungsspange zwischen der B37 und der B48, die von Donnerstagabend, 18. April, bis Montagmorgen, 22. April, 5 Uhr, hätte dauern sollte, entfällt. Für die Autofahrer bedeutet das, dass sie keine langen Umwege über Kaiserslautern einplanen müssen, um zum Beispiel von Frankenstein nach Fischbach oder zur Autobahnanschlussstelle Enkenbach-Alsenborn zu gelangen.

Grund dafür, dass die Straße einspurig befahrbar bleibt, ist, dass der Transport des Stahlüberbaus für die neue Eisenbahnbrücke bei Hochspeyer abermals nicht genehmigt wurde. Das teilte die Deutsche Bahn allerdings erst am Freitagmittag mit. Eigentlich hätte der Schwerlasttransport mit dem vorgefertigten Brückenteil da bereits in Hochspeyer angekommen sein sollen, denn er war für die Nacht von Donnerstag auf Freitag geplant. Am Freitagabend hätte dann der Stahlüberbau auf die betonierten Widerlager rechts und links der Fahrbahn gehoben und eingebaut werden sollen. Die Genehmigung für den Transport liege aber nicht vor, sagte nun eine Bahnsprecherin am Freitagmittag.

Erneuert wird die Brücke in der sogenannten Neustadter Kurve, weil der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern darunter Radwege bauen möchte. Unter der alten Brücke au dem ersten Drittel des 20. Jahrhundrts, wäre dafür nicht genug Platz gewesen, daher muss die Brücke aufgeweitet werden. Das gleiche gilt für die beiden anderen Brücken des Hochspeyerer Gleisdreiecks, die sich über die B48 spannen. Ihr Umbau erfolgt im Anschluss an die jetzigen Arbeiten.

Wann allerdings ein erneuter Versuch unternommen wird, das benötigte Stahlteil nach Hochspeyer zu transportieren, konnte die Bahnsprecherin noch nicht sagen.