Die Bretterbude in Erfenbach ist Werkstatt und Kursraum zugleich. Schreiner Christoph Buhl baut Möbel und unterstützt Menschen, die selbst handwerklich arbeiten wollen.

Beträte man die Do-it-yourself-Schreinerei von Christoph Buhl mit verbundenen Augen, man würde dennoch sofort wissen, in welcher Umgebung man sich befindet. In den Räumen einer ehemaligen Drogerie im Herzen von Erfenbach lässt sich das Handwerk förmlich erschnuppern, denn überall duftet es nach frischem Holz. Seit gut zwei Jahren ist der 34-jährige Schreiner und Holztechniker dort mit seiner Werkstatt zu finden.

Profis können sich auch einmieten

Doch die Bretterbude genannte Schreinerei ist keine gewöhnliche Werkstatt. Buhl bietet auch für Hobbyschreiner und jene, die es noch werden möchten, die Möglichkeit, sich in seinen Räumen zu verwirklichen. Schließlich hat nicht jeder die Werkzeuge zu Hause, die es braucht, um ein Regal, eine Schublade oder andere Werkstücke herzustellen. Wer nachweisen kann, dass er eine Schreiner-Ausbildung oder jahrelange Erfahrung hat, kann sich sogar alleine in der Werkstatt einmieten. Meist ist es jedoch so, dass Buhl mit dabei ist und seine Kunden bei der handwerklichen Arbeit unterstützt.

Christoph Buhls Werkstatt ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Alles, was Handarbeit erfordert, wird im vorderen Bereich erledigt. Dort stehen die Werkbänke, und an der Wand hängt das notwendige Werkzeug für diverse Grob- und Feinarbeiten. Da Buhl in seiner Schreinerei auch verschiedene Kurse anbietet, sind die wichtigsten Werkzeuge an der Wand in fünffacher Ausführung vorhanden.

Ein Käsehobel in acht Stunden

Mit seinen Holzkursen will Buhl den fachlich richtigen Einstieg in die Kunst des Holzwerkens ermöglichen. In der Regel können drei bis sieben Personen an den Einheiten teilnehmen, aktuell werden fünf verschiedene Kurse angeboten. So können die Teilnehmer beispielsweise ein Brotschneidebrett in zwölf Stunden herstellen oder einen Käsehobel in acht Stunden anfertigen.

Auf die Idee mit den Kursen ist er gekommen, weil er schon immer gerne erklärt hat, wie etwas funktioniert. Zudem arbeitet Buhl bereits seit Jahren mit Kindern und Jugendlichen, etwa beim Sommercamp des CVJM. Dabei kam ihm der Gedanke, dass es sicher genug Leute gibt, die sich einen Ausgleich zum Büro wünschen und etwas Neues lernen möchten. Von daher würden die Kurseinheiten auch oft verschenkt.

Sägespäne werden wiederverwendet

Die Hauptarbeit in dem Ein-Mann-Betrieb liegt jedoch in der Herstellung von Massivholzmöbeln. „Ich baue klassisch Möbel“, erklärt Buhl, etwa Kommoden und Tische. Einzelanfertigung sei gar nicht so viel teurer, als wenn man ein Stück von der Stange nimmt, sagt er. Aktuell arbeitet er an drei Projekten gleichzeitig und ist unter anderem gerade dabei, eine Tischplatte zu erneuern.

Auch die Nachhaltigkeit ist dem Schreiner ein großes Anliegen. Buhl verfügt über eine große Absauganlage, an die jede Maschine in seiner Werkstatt angeschlossen ist. Er achtet penibel darauf, dass nicht allzu viel Schleifstaub in den Holzabfällen zurückbleibt. Auf diese Weise können die Sägespäne noch weiterverwendet werden, etwa als Einstreu für Tiere oder als Beigabe für Gartenbesitzer, die die Späne in ihren Beeten unterheben, um dem Boden neue Nährstoffe zuzuführen. Somit kommt ein Teil des Holzes nach getaner Arbeit wieder zurück in die Natur – ein Kreislauf im besten Sinne.

Info

https://www.bretterbude-diy.de/