Orell Herzog und Sebastian Sanchez vom Team Kampfkunst Herz holen sich Titel und Silber bei der DM im Pointfighting. Herzog darf zur Junioren-WM im September in Italien.

Zu dritt waren sie aus der Ramsteiner Kampfkunstschule Kampfkunst Herz nach Lünen zur deutschen Meisterschaft der WAKO im Pointfighting gereist, zwei stiegen mit großem Erfolg auf die Matte, der dritte, ihr Trainer Kim Herzog war begeistert. Ihm wurde aber auch Großartiges geboten.

Sein Sohn, der zwölfjährige Orell Herzog, ging in der Gewichtsklasse bis 37 Kilo an den Start und wusste sich durch Schnelligkeit und technische Feinheiten bis ins Finale zu kämpfen. Das beendete er vorzeitig mit einem klaren 11:0-Punktesieg zu Beginn der zweiten Runde und krönte sich mit dem deutschen Meistertitel und der Chance auf den Start bei der Junioren-Weltmeisterschaft die im September in Italien stattfindet.

Medaillen sportlich besonders bedeutsam

Sebastian Sanchez, er leitet die Kampfkunstschule Kampfkunst Herz am Standort Waldmohr, zog mit deutlichen Punktsiegen bis ins Finale der Klasse bis 69 Kilo. Dort stand ihm Anis Triqui, ein starker Kickboxer und erfolgreicher Taekwondo-Sportler gegenüber. Sanchez musste gleich zu Beginn der ersten Finalrunde einen harten Kopftreffer einstecken, kam nicht mehr zurück in seinen eigenen Rhythmus, verlor in Runde zwei den Kampf und gewann die deutsche Vizemeisterschaft.

Für Trainer Kim Herzog sind die erzielten Medaillen besonders sportlich bedeutsam, auch weil WAKO Deutschland, Bundesfachverband für Kickboxen, der einzige Kickboxverband in Deutschland ist, der vom Deutschen Olympischen Sportbund anerkannt ist. Der DOSB führt den Bundesfachverband für Kickboxen WAKO Deutschland außerdem offiziell als Mitgliedsorganisation. „Damit besitzen die erreichten Titel auf nationaler Ebene eine besonders hohe Wertigkeit“, so der Trainer.

Offiziell für den Sportclub Rhein-Nahe am Start

Für ihn und die von ihm gegründete und geführte Kampfkunstschule Kampfkunst Herz, sind die sportlichen Erfolge auch deshalb bemerkenswert, weil im täglichen Training nicht unbedingt der Wettkampf, sondern die persönliche Entwicklung der Sportlerinnen und Sportler im Mittelpunkt steht. „Bei uns bilden Werte wie Respekt, Disziplin, Selbstvertrauen, Konzentration und mentale Stärke Grundlage des Unterrichts“, zeigt sich Herzog begeistert von dem bislang erreichten Niveau.

Der Mattenauftritt auf nationaler oder auch internationaler Ebene muss über einen eingetragenen Verein erfolgen. Das ist der privat organisierte Kampfkunstschule nicht. Orell Herzog und Sebastian Sanchez sind deshalb offiziell für den Sportclub Rhein-Nahe gestartet. „Wir sind sehr dankbar, mit dem Sportclub Rhein-Nahe einen so starken und verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben. Diese Kooperation ermöglicht unseren Sportlern, sich auf höchstem nationalem Niveau zu messen“, betont Kim Herzog.