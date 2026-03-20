Die einen fordern die Rückkehr zum 30-minütigen kostenlosen Parken, den anderen fehlen Parkplätze allgemein. Ein Konzept soll die Innenstadt attraktiver für Shopper machen.

Wie viele öffentliche Parkplätze es in Kaiserslautern gibt, kann aktuell niemand so ganz genau sagen. Klar ist nur: Einzelhändler und Kunden führen fehlende (günstige) Parkmöglichkeiten immer wieder an, wenn es um den Attraktivitätsverlust der Innenstadt geht. Die Nachfrage bei der Stadtverwaltung macht deutlich: „Basierend auf Erhebungen zum Mobilitätsplan in den Jahren 2016 und 2017, stehen an öffentlichen Straßen und auf öffentlichen Plätzen in der Innenstadt etwa 2600 Parkplätze zur Verfügung“, erläutert ein Sprecher. Dies betrifft das Gebiet der Kernzone der Parkraumbewirtschaftung, grob gesprochen zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße im Westen und der Friedrichstraße im Osten sowie der Lauterstraße im Norden und der Bahnhofstraße im Süden. Wie viele es aktuell aber sind, lasse sich nicht sagen. Etwa genauso viele Parkplätze gibt es zudem in den Parkhäusern und Tiefgaragen. Macht insgesamt also etwa 5200 öffentlich nutzbare Parkplätze, so der Stadtsprecher. An das Kaiserslauterer Parkleitsystem sind alle Parkhäuser in der Innenstadt angeschlossen und das Parkhaus am Hauptbahnhof in der Zollamtstraße.

Eine Erhebung soll nun klären, ob diese Plätze noch zur Verfügung stehen, welche weggefallen sind und ob es neue braucht. Darüber herrschte im Stadtrat große Einigkeit. Nachdem mehrere Geschäftsinhaber – unter anderem das Traditionsgeschäft Pallmann – ihren Rückzug aus der Innenstadt angekündigt und in den vergangenen Monaten bereits einige Läden geschlossen haben, ist die Diskussion um die Attraktivität der Lautrer City erneut entbrannt. „Wir müssen die Sorgen unserer Gewerbetreibenden ernst nehmen und eine der Hauptsorgen sind fehlende Parkplätze“, sagte Dirk Bisanz (AfD) am Montag im Stadtrat. Die Idee seiner Fraktion: kostenloses Parken in den ersten 30 Minuten. Viele Menschen – gerade in den zentralen Bereichen rund um den Hauptbahnhof oder in der Fußgängerzone – stellten ihr Auto nur kurz ab, um etwas zu erledigen, müssten dafür aber direkt Gebühren bezahlen.

Eine solche Parkkarte, die diese unentgeltliche halbe Stunde auf öffentlichen Parkflächen gewährleistet hatte, wurde vor vielen Jahren abgeschafft.

Patrick Schäfer (SPD) erinnerte daran, dass die Diskussionen um Parkraumkonzepte und ausreichend Parkplätze nicht neu sind. Bereits 2014 habe die FDP darauf hingewiesen, seit 2018 unter anderem auch die SPD immer mal wieder das Thema beleuchtet. Klar sei: „Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir unsere Innenstadt belebt kriegen, das Thema dabei ganzheitlich betrachten, auch in Bezug auf Parkplätze.“ Eine Einzelmaßnahme wie die sogenannte Brötchentaste – die in vielen Städten das kurzzeitige, gebührenfreie Parken ermöglicht – sei aber das falsche Instrument, „denn sie schafft keinen Anreiz zum längeren Verweilen“. Schäfer schlug vor, die Stadt sollte mit der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“, dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga und Einzelhandelsvertretern ein digitales Gutscheinsystem entwickeln. Wer etwas in einem der teilnehmenden Geschäfte kaufe, erhalte dort einen Nachlass auf die Parkgebühr, den der Laden selbst festlegen könne. Das kurbele den Konsum an und „hat auch einen psychologischen Effekt. Wenn der Stammladen oder das Lieblingscafé die Parkgebühr in Teilen übernimmt, fühlt man sich wertgeschätzt“, komme dann häufiger.

„Die Parkplatzsituation ist in vielen Gesprächen mit Bürgern und Geschäftsinhabern ein zentrales Thema. In den vergangenen Jahren sind viele öffentliche Parkplätze ersatzlos weggefallen“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzende Ursula Düll. Beispiele sind laut der Christdemokratin Parkgelegenheiten in der Burgstraße und im Benzinoring, wo der Platz mittlerweile für die Skateanlage genutzt wird. Es brauche also eine neue Erhebung: Wie viele Parkplätze gibt es außerhalb von Parkhäusern, wie viele Plätze sind weggefallen, gibt es Potenziale, um neue Parkflächen auszuweisen und wie gut ist das Parkleitsystem? Denn, so berichtete Düll, viele Plätze in den Parkhäusern seien entweder schlecht zu finden „oder die Menschen empfinden sie als unsicher“.

Brigitta Röthig-Wentz (FDP) wies auf ein weiteres Problem hin: „In den Parkhäusern sind sehr viele Plätze an Dauerparker vergeben. Die Stadt ist darauf angewiesen, dass wir ausreichend Parkplätze vorhalten.“ Denn die Innenstadt müsse attraktiv bleiben. „Insofern ist es richtig, dass wir das Thema einmal grundsätzlich angehen“, dafür eine aktuelle Datengrundlage geschaffen werde.