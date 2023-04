Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In die Diskussion um die Entwicklung neuer Gewerbegebiete ist Bewegung gekommen. Weil das Areal der Quartermaster-Kaserne an der Eselsfürth wohl doch umgenutzt werden kann. Dennoch befürchtet IHK-Geschäftsführer Michael Schaum, dass die Politik mit zu wenig Nachdruck an dem Thema dran ist.

„Es passiert einfach nichts“, kritisiert Michael Schaum, der die Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) in Kaiserslautern leitet. Der Regionalausschuss,