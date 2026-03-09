In die Diskussion um die Zukunft der Kaiserslauterer Innenstadt haben sich jetzt die Grünen eingemischt.

Nach Geschäftsschließungen und Kritik von Einzelhändlern an Aufenthaltsqualität und Erreichbarkeit plädieren die Grünen im Stadtrat dafür, Verbesserungen konkret anzugehen. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek), das mit breiter Zustimmung des Stadtrates verabschiedet wurde, biete dazu Vorschläge. „Wir müssen an die Umsetzung gehen und uns auf eine Richtung einigen“, sagt Michael Kunte, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen. So sei im Insek festgeschrieben, dass Veranstaltungen und Events wichtig sind – „da sind wir schon gut“. Zudem müssten die Infrastruktur ausgebaut, die Aufenthaltsqualität beispielsweise durch Pop-up-Grün, also temporäres Grün auf ausgewählten Stadtplätzen, verbessert werden. Es brauche Spielplätze, innovative Angebote und eine umweltfreundliche Mobilität in der City. „Die Leitplanken sind gesetzt“, so Kunte. Jetzt müsse es an die Planung für eine belebtere Innenstadt gehen. „Wir müssen uns auch an das Einzelhandelskonzept halten und dürfen nicht weiter innenstadtrelevante Sortimente woanders zulassen.“

Nach Auffassung der Grünen muss geprüft werden, für welche Maßnahmen, die die Innenstadt attraktiver machen, es Fördergelder gibt. Überzeugt ist Kunte davon, dass die Innenstadt profitiert, wenn Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger gleichberechtigter werden. „Das steht so auch im Insek. Da müssen wir dranbleiben. Der große Vorteil von Kaiserslautern sind die kurzen Wege. Als Fußgänger kommt man innerhalb von 15 Minuten fast überall hin.“ Was fehle, seien Pendlerparkplätze an den Ortseingängen. „Wir überfordern unser Straßennetz in der Innenstadt, deshalb gibt es Staus, wir haben noch 50 Prozent Individualverkehr, bundesweit sind es im Schnitt nur 42 Prozent.“

Kunte verdeutlicht: „Es gibt bereits eine Vielzahl von Konzepten, aber die müssen in eine Handlungsstrategie übersetzt und konkretisiert werden.“ In diesen Prozess wollen die Grünen Experten der Universität einbinden, Stadtplaner genauso wie Verkehrsfachleute. Zu einem Treffen sollen zudem Vertreter von Citymanagement und Einzelhandel eingeladen werden. „Wir brauchen eine Strategie, die so viel Konsens in der Stadtgesellschaft hat, dass sie unabhängig von Mehrheiten verfolgt werden kann.“ Wilko Manz, Verkehrsexperte an der RPTU, habe seine Mitarbeit schon zugesichert. Fest steht für Kunte, dass in der neuen Stadtmitte mehr Grün kommen muss. „Das hören wir wirklich ständig.“ Kunte sagt weiter: „Als Stadtratsfraktion macht uns die Entwicklung des Einzelhandels in der Innenstadt Sorgen. Aber vieles, was passiert, hat mit allgemeinen Entwicklungen zu tun, wie der Zunahme des Onlinehandels. Dem müssen wir etwas entgegensetzen.“