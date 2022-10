Zu mehreren Einsätzen wegen streitbarer Gäste ist es in der Nacht von Sonntag auf den Feiertag in einer Diskothek im Kaiserslauterer Süden gekommen. Für einen Feierwütigen endete die Party in einer Gewahrsamszelle der Polizei.

Neben mehreren Auseinandersetzungen auf der Tanzfläche und dem Parkplatz, die polizeilich aufgenommen wurden, erforderte ein Einsatz die Gewahrsamnahme eines randalierenden Gastes, so die Polizei. Der 18-Jährige schlug gegen die Scheibe eines geparkten Fahrzeuges und belästigte Gäste im Eingangsbereich der Diskothek. Eine Funkstreife traf den stark alkoholisierten und den Beamten bereits bekannten Mann noch vor Ort an. Aufgrund der extremen Alkoholisierung – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille Atemalkoholkonzentration – musste er nach ärztlicher Untersuchung die restliche Nacht in der Zelle verbringen.