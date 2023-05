Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Juli gehören die Firmen Dirk Höfer Chemie und Szaidel Cosmetic zur gleichen Unternehmensgruppe. Doch das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit: Die Produkte, die beide Unternehmen herstellen, hat wohl jeder schon einmal in Händen gehalten, allerdings ohne zu wissen, dass sie in der Westpfalz produziert werden.

Unter anderem bei den großen deutschen Drogeriemarktketten steht in den Regalen, was bei Szaidel Cosmetic in Bruchmühlbach-Miesau oder bei Dirk Höfer Chemie (DHC) in Kaiserslautern produziert