Dirk Bisanz bleibt Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Kaiserslautern. Wie die Partei mitteilt, wurde Bisanz, der AFD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Kaiserslautern, am 31. August in der Kreuzsteinhalle in Erfenbach einstimmig wiedergewählt. Er steht dem Kreisverband laut Partei seit 2019 vor. Ebenfalls einstimmig wurde Uwe Winkler aus Queidersbach zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, heißt es in der Mitteilung. Winkler ist seit Juni Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag des Landkreises Kaiserslautern. Im Amt bestätigt wurde Ben Schäfer als Kreisschatzmeister.