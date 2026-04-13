Als Erster Kapellmeister dirigierte Paul Landenberger mehr als vier Jahrzehnte lang das Orchester des Pfalztheaters Kaiserslautern. Am Mittwoch wäre er 100 Jahre alt.

Über die „beschwingte musikalische Leitung des Nachwuchs-Kapellmeisters“ freute sich RHEINPFALZ-Kulturredakteur Fritz Staudinger, als das Pfalztheater im Februar 1951 die Operette „Clivia“ von Nico Dostal präsentierte. Der Mann am Pult war Paul Landenberger, damals 24 Jahre alt und gerade direkt von der Musikakademie ans Theater geholt.

„An der Hochschule war Operette natürlich unter unserer Würde“, sagte er später, als er längst ein ebenso versierter wie geschätzter Spezialist für die angeblich leichte, am Publikumsgeschmack orientierte Muse geworden war. Eine Aufführung von Franz Lehárs „Land des Lächelns“ habe er sogar einmal empört nach dem ersten Akt verlassen, weil er „das nicht ausstehen“ konnte.

Unverwüstliche Ohrwürmer

Dabei machten gerade Kompositionen von Lehár – „Zarewitsch“, „Lustige Witwe“, „Graf von Luxemburg“, „Paganini“ – ein Gutteil seines Publikumserfolgs in Kaiserslautern aus. Dazu natürlich die Eskapismus-Experten von Abraham bis Ziehrer. Meister wie Strauß und Straus, Stolz und Fall, Kálmán und Suppé, Benatzky und Künneke, Millöcker und Offenbach schufen wirklichkeitsferne Operettenseligkeit mit unverwüstlichen, wie Champagner perlenden Ohrwürmern, die bis heute schwungvoll nachklingen.

Paul Landenberger war in Stuttgart geboren, wo er nach Kriegsende die Musikhochschule besuchte. Zu seinen Lehrern gehörten Größen wie Gustav Koslik, Karl Münchinger, Bertil Wetzelsberger sowie der Lauterer Philipp Mohler, der seit 1943 eine Professur in Stuttgart besaß und dort Komposition, Tonsatz und Partiturspiel unterrichtete; später wurde er Direktor der Frankfurter Musikhochschule.

Süffiges Tralala

Zur Spielzeit 1950/51 holte Intendant Heinz Robertz den Schwaben ans Pfalztheater. Vereinbart waren drei Monate als Repetitor. Es wurden vier Jahrzehnte, ab 1952 als Erster Kapellmeister, der sich an einem Haus dieser Größe natürlich nicht mit süffigem Tralala begnügen musste. Vielmehr war, wie Marlott Persijn-Vautz so ehrfürchtig wie vage schrieb, sein „Opernrepertoire ebenso beachtlich wie das auf dem Gebiet der leichten Muse“.

Persijn weiter: „Es gehören dazu neben deutschen Spielopern und Italienern wie Rossini und Puccini auch Bühnenwerke von Carl Orff oder – in der Schweiz uraufgeführt – Heinrich Sutermeister. Dreimal hat er (…) den ,Lohengrin’ dirigiert.“ Den allerdings mussten sich die Lauterer Theatermacher im Übrigen verkneifen, weil ein Orchester in der benötigten Größe partout nicht im Bühnengraben am Fackelrondell unterzubringen war.

Über 3500 Vorstellungen

Sein „einziges berufsbedingtes, bald wieder ausgeheiltes Leiden“ zog sich Paul Landenberger ausgerechnet bei einer seiner Lieblingsopern zu: Drei Monate lang korrepetierte er am Flügel mit den Solisten die Oper „Albert Herring“ von Britten. „Das nahm mein rechter Arm etwas übel“.

Im Lauf seiner Tätigkeit am Pfalztheater brachte es der erklärte Mozart-Liebhaber auf über 3500 Vorstellungen in Kaiserslautern und auf Abstechern. Dazu kamen Engagements als Gastdirigent, vor allem beim Württembergischen Kammerorchester Reutlingen und 14 Jahre lang im Studio des damaligen Südwestfunks.

Sprungbrett Kaiserslautern

Die Generalmusikdirektoren betrachteten Kaiserslautern damals wie heute meist als Zwischenstation oder Karriere-Sprungbrett. Während sie in raschem Rhythmus wechselten, hielt Paul Landenberger der Barbarossastadt die Treue. Davon profitierten die neben dem Orchester die Vokal- und Laienmusiker.

Er leitete 44 Jahre lang den städtischen Musikverein, mit dem er große Chorwerke aufführte, etwa Mozarts Krönungsmesse, das Dvorak-Requiem, das Tedeum von Bruckner und der „König David“ von Honegger, nicht zu vergessen die „Carmina burana“ von Orff. „Von seinem musikalischen Elan hat nicht zuletzt der Pfälzische Sängerbund Nutzen gezogen“, schrieb der Lauterer RHEINPFALZ-Redakteur Gert Friderich. „Über 800 Chorleitern vermittelte er das Rüstzeug für ihre wichtige Breitenarbeit.“

Abschied mit Mozarts „Titus“

Ich habe Paul Landenberger nur ein einziges Mal persönlich getroffen, 1988 nach der allseits heftig beklatschten Premiere des „Weißen Röss’l“, für das Dusan Sotak ein postkartenbuntes Bühnenbild geschaffen hatte. Regie führte Franz Lindauer, der übrigens vor wenigen Monaten in der Schweiz gestorben ist.

Er sang zugleich den verliebten Kellner Leopold, den Rest besorgte eine echt Lauterer Traumbesetzung: Geertje Nissen als Wirtin, Roman Fromlowitz als ewig nörgelnder Feriengast aus Berlin, Walter Holzhäuser als liebenswert versponnener Professor. Den schönen Sigismund gab Peter Mander.

Seinen Star-Dirigenten über vier Jahrzehnte verabschiedete das Pfalztheater 1991 mit der Mozart-Oper „Titus“. Beim Eintritt in den Ruhestand wurde er zum Ehrenmitglied des Hauses ernannt, das wenige Jahre später sein neues Domizil am Willy-Brandt-Platz beziehen sollte.

82-jährig starb Paul Landenberger im Sommer 2008.