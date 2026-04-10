Der britische Dirigent Michael Francis ist Chefdirigent der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Konstanze Führlbeck hat mit ihm gesprochen.

Was werden Sie am Freitag, 17. April, in der Kaiserslauterer Fruchthalle spielen? Und was ist für Sie das Besondere an diesen Werken?

Unser Konzert in der Fruchthalle besteht aus drei Teilen. Das erste Werk ist die „Ode to Carmen Miranda“ der brasilianischen Komponistin Clarice Assad. Carmen Miranda war in den 1930er Jahren ein berühmter TV- und Filmstar in Brasilien. Daher enthält die Musik Elemente aus dem Samba, dem Jazz und brasilianischen Tanzweisen. Das Werk fängt den Rhythmus und die Lebensfreude dieser außergewöhnlichen Frau ein, die später auch als Sängerin aufgetreten ist.

Das zweite Werk sind die „Polowetzer Tänze“ als Alexander Borodins Oper „Fürst Igor“. Das ist eine Auswahl von Tänzen, die unterschiedliche Charaktere beschreiben, sehr spielfreudig und ausdrucksstark.

Was ist noch zu hören?

Und das dritte Werk sind die „Carmina Burana“ von Carl Orff, eines der größten Meisterwerke des 20. Jahrhunderts, entstanden in den 1930er Jahren. Sie beruhen auf Texten aus dem 12. Jahrhundert von den Goliards, einer Gruppe von Dichtern, die man mit den heutigen Rappern vergleichen könnte. Diese jungen Männer waren aus Klöstern ausgestoßen worden, sie reisten ohne festen Wohnsitz umher und propagierten dabei Rebellion gegen Kirche und Staat, Esslust und Trinkfreudigkeit, freie Liebe. Es waren junge Menschen, die sich von der Gesellschaft nicht verstanden und vergessen fühlten. Aber es ist fantastische Musik, zum Beispiel „O fortuna“, ein Lied über Liebe, Lust und das Trinken und darüber, dass das Schicksal dich kontrolliert und beherrscht und dass wir als Menschen keine Kontrolle über unser Leben haben. Es ist für großes Orchester und Chor geschrieben. Die „Carmina Burana“ sind unglaublich berühmt, sie werden als Eröffnungsmusik in vielen Filmen zitiert, in der Werbung, bei Sportfesten, weil sie versinnbildlichen, dass wir Sklaven unserer Begierden sind. Sie beinhalten eine unglaubliche Vielfalt unterschiedlichster Stile, sowohl musikalisch als auch im Text. Da ist eine Frau, die sich der Liebe und Lust hingibt und so gegen die Ehe rebelliert. Da wird die Schönheit des Frühlings besungen und alle trinken eine Menge! Rebellion und eine unglaubliche Spannung durchziehen das ganze Werk. Es live zu hören und zu erleben ist eine Erfahrung, die man nicht verpassen sollte. Die Musik ist auch lustig, und die Texte sind in lateinischer Sprache, das ist ungewöhnlich. Das war die Sprache des Hofes und der Kirche.

Haben Sie in Kaiserslautern auch einen Chor?

Ja, den Bach-Chor Mainz.

Haben Sie eine spezielle Beziehung zu den „Carmina Burana“?

Ich habe es schon immer gern gespielt und gesungen. In England ist das Werk sehr beliebt und hat großen Einfluss auf die Menschen. Es bringt oft neues Publikum in die Konzerte, es ist ein „gateway truck“, ein Publikumsmagnet. Ich habe es immer genossen, in das Stück einzutauchen und zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Über 800 Jahre hinweg hat sich am menschlichen Wesen nichts geändert. Das Werk ist schwierig aufzuführen, aber wenn es gut gemacht ist, dann ist es ungemein mitreißend.

Wie haben Sie zur Musik gefunden?

Durch meinen Vater. Er war Kontrabassspieler und -lehrer. Er hat mich unterrichtet und dann habe ich in meinen Teenagerjahren viel mit Amateurorchestern gespielt.

Und warum sind Sie dann zum Dirigieren übergegangen?

Ich habe zum ersten Mal mit 14 darüber nachgedacht, wie es wohl wäre zu dirigieren Dirigieren ist sehr präzise, ich fand es herausfordernd. Deshalb wollte ich zuerst in einem Orchester spielen, um zu verstehen, was es bedeutet, ein Musiker zu sein, bevor ich Dirigent werden. So habe ich als Kontrabassist beim London Symphony Orchestra mitgespielt, bevor ich Dirigent wurde.

Seit wann dirigieren Sie?

Das war 2006, da konnte ich ein Orchester übernehmen. 2007 dann sprang Chefdirigent Valery Gergiev ab und ich konnte übernehmen. Man fängt an und lernt immer weiter, man wird nicht einfach Dirigent, es ist sehr komplex.

Haben Sie nach Ihrem Kontrabassstudium noch ein Dirigierstudium absolviert?

Nein. Das beste Training ist zu beobachten und zu spielen. Ich habe unter Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Colin Davis, John Eliot Gardiner und Bernard Haitink gespielt. Ich habe Musikwissenschaft und Analyse studiert, einen expliziten Dirigierlehrer hatte ich nicht – außer den Dirigenten, unter denen ich gespielt habe.

Spielen Sie aktuell noch Kontrabass?

Nein, ich könnte es, aber ich bin zu beschäftigt als Dirigent. Und man muss für Kontrabass regelmäßig trainieren, mindestens eine Stunde am Tag.

Wie ist Ihr Kontakt zur Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zustande gekommen?

Ich habe das Gürzenich Orchester in Köln dirigiert. Michael Kaufmanns Frau spielte da Viola, er hat mich dann eingeladen, die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zu dirigieren. Das hat sofort geklappt und so haben Sie mich 2018 gebeten, Interimsdirigent zu werden, 2019 kam ich dann in die Position des Chefdirigenten.

Wie oft arbeiten Sie mit der Staatsphilharmonie?

Fünf Mal im Jahr. Ich bin dann immer für zwei bis vier Wochen hier und kann in dieser Zeit viel dirigieren. Wir spielen dann etwa 25 Konzerte. Ich liebe meine Beziehung zu den Musikern, den Mitarbeitern und die Gemeinschaft. Ich bin glücklich, mit ihnen zu arbeiten.

Haben Sie einen Lieblingskomponisten?

Wir lieben viele Komponisten, es hängt von unserer jeweiligen Stimmung ab. Aber zwei oder drei sind auf jeden Fall immer dabei, Beethoven und Mozart. Der dritte wär dann vielleicht Gustav Mahler, Johannes Brahms oder Edward Elgar. Ich liebe sie alle.

Gibt es einen Dirigenten, der Sie besonders inspiriert?

Sir Colin Davis habe ich zutiefst bewundert, dann wären da noch Carlos Kleiber und Ivan Fischer. Und es gibt großartige junge Dirigenten wie Andriss Nelsons, Yannick Nézet-Séguin oder Daniel Harding.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Ich versuche, ein besserer Dirigent zu werden, den Komponisten zu dienen und die Bindung zu meinen Musikern zu intensivieren. Ich glaube an die Kraft der Musik. Sie hat die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. Sie kann das Publikum berühren. Und ich möchte Zeit für meine Familie haben.

Konzert

Kaiserslautern, Fruchthalle, 17. April, 19.30 Uhr. Karten: eventim.de

Zur Person

Michael Francis wurde 1976 in Wales geboren. Der Sohn eines Kontrabassisten spielte als Jugendlicher Kontrabass in Amateurorchestern und studierte zunächst Kontrabass an der Cardiff University School of Music. Dann spielte er als Kontrabassist im European Union Youth Orchestra und im London Symphony Orchestra. Ins Dirigierfach wechselte er 2006, 2007 sprang er beim London Symphony Orchestra ein. Seitdem war er Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Norrköping Symphony Orchestra in Schweden und ist aktuell Musikdirektor des Florida Orchestra sowie seit 2019 Chefdirigent der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Als Gastdirigent leitete er das New York Philharmonic, das BR-Sinfonieorchester, das Orchester des Mariinski-Theaters und das BBC Philharmonic. Er arbeitete mit Lang Lang, Vadim Giuzman, Itzhak Perlman und Ian Bostridge zusammen. Francis engagiert sich für die Nachwuchsförderung und ist Sportfan.