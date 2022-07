Die Dinos sind los! Eine Zeitreise bei der Kammgarn: Aus der Urzeit waren sie zurückgekehrt bei dem Kinderkonzert am Samstagnachmittag. Die Band Heavysaurus brachte die Kids zum Tanzen. In die Vip-Lounge vor der Bühne durften nur die Kinder rein und konnten dort ohne ihre Eltern so richtig feiern. Bei „Heavy Twister“ machten alle mit und waren auf dem Party-Barometer gleich auf der höchsten Stufe angekommen, der berüchtigten Stufe vier. Mit lautem Klatschen, Stampfen und Jubeln hatten alle Gäste dieser Party einen dinomäßigen Spaß.