Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwischen der Vorstellung von Rückkehrer Dimitrij Kreis und seiner Demission bei Basketball-Erstregionalligist 1. FC Kaiserslautern lagen nur wenige Wochen. Nun hat der 32-jährige Ex-Profi seine Karriere beendet.

Aus der FCK-Mannschaft, die in der Spielzeit 2006/2007 die Vizemeisterschaft in der Zweiten Basketball-Bundesliga Süd errang und damit nur knapp den Aufstieg in die höchste Spielklasse verpasste,