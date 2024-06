Welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung? Wo gibt es Unterstützung für Laien oder Arbeitgeber, um die vielen Optionen zu nutzen? Um darüber zu informieren, findet am 7. Juni bundesweit zum fünften Mal der Digitaltag statt. Eine Schnitzeljagd, Infostände und weitere Aktionen sollen in Kaiserslautern digital erlebbar machen.

KL.digital hat anlässlich des Digitaltags für die Woche vom 3. bis 9. Juni verschiedene Aktionen organisiert. So können bei einer Schnitzeljagd mithilfe eines Smartphones an verschiedenen Stationen in der Innenstadt Rätsel gelöst werden. Wer das richtige Lösungswort herausfindet, kann einen Preis gewinnen. Die Rallye ist für die Dauer der gesamten Digitalwoche unter www.herzlich-digital.de/digitale-schnitzeljagd/ aufrufbar.

Am Digitaltag selbst, am Freitag, 7. Juni, stellen sich beim Digital-Fit-Tag im „K in Lautern“ verschiedene Institutionen und Organisationen vor. Beispielsweise geben die Kaiserslauterer Digitalbotschafter Senioren Tipps zum Umgang mit dem Handy oder Tablet. Die Arbeitsagentur berät zu Weiterbildungsmöglichkeiten, auch Institutionen wie die Handwerkskammer und die Volkshochschule sind dabei.

Digitalabend für Unternehmen

Speziell an Firmen richtet sich der erste „Digitalabend für Unternehmen“ am Donnerstag, 6. Juni. Unter dem Motto „Erfolgreich digital – Tipps zu KI, Fördermitteln und Beratungen“ sind Betriebe eingeladen, sich von Expertinnen und Experten zu Möglichkeiten, Fördermitteln und Leistungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) beraten zu lassen. Der Digitalabend findet von 16 bis 20 Uhr im Fraunhofer IESE (Fraunhofer-Platz 1) statt. Die Anmeldung ist unter herzlich-digital.de/digitalabend möglich.

Initiiert wurde der Digitaltag vom Partnerbündnis „Digital für alle“, dem deutschlandweit über 25 Organisationen wie die Caritas und Arbeiterwohlfahrt angehören. Durch die Aktionen sollen unter anderem Berührungsängste gegenüber Digitalthemen abgebaut werden.

„Kompetenzen erweitern, Spaß haben und dabei mehr über die Projekte und Vorhaben in der smarten Stadt Kaiserslautern erfahren“, so laute der Anspruch der Digitalwoche, erklärt Ilona Benz, Chief Digital Officer der Stadt.

Alle Aktionen sind kostenlos und können teilweise auch virtuell wahrgenommen werden. Über eine interaktive Aktionslandkarte unter www.digitaltag.eu sind alle (bundesweiten) Angebote abrufbar.