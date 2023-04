Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei weitere Schritte, um die Digitalisierung in Kaiserslautern voranzutreiben, sind die Einrichtung eines Referats in der Stadtverwaltung sowie ein Ausschuss im Stadtrat zu dem Thema. In der Sitzung am Montag wurde jedoch keiner der beiden Punkte wirklich konkret. Auch die geplante Stellenbesetzung zieht sich.

Mit der KL.digital GmbH, die 2017 gegründet wurde und der Stadt mit der erfolgreichen Smart-City-Bewerbung 2019 15 Millionen Euro Förderung beschert, war der Digitalisierungsprozess ins Rollen gebracht