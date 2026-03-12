Mit einem Projekt für die Gesundheitsbranche rund um sensible Daten und deren Verwendung war ein Team vom Fraunhofer-IESE bei einem bundesweiten Wettbewerb erfolgreich.

Das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) hat mit dem Projekt „Mein Zwilling, meine Regeln – Ein Daten-Café zur Zukunft der Gesundheitsdaten“ einen bundesweit ausgeschriebenen Hochschulwettbewerb gewonnen. Im Zentrum: Sogenannte Digitale Zwillinge im Medizinbereich, also virtuelle Abbilder von Menschen, die in der Medizin- und Gesundheitsbranche die Arbeit erleichtern und präziser machen sollen. Dabei geht es auch darum, den Menschen zu ermöglichen, welche Daten über den eigenen Gesundheitszustand, mögliche Krankheiten und Behandlungsformen überhaupt welchem Arzt und welcher Ärztin zugänglich gemacht werden dürfen.

Jean Stadlbauer aus der Abteilung Digital Health Engineering am Fraunhofer IESE leitet das Projekt. „Digitale Patientenzwillinge gelten als Schlüsseltechnologie der Medizin der Zukunft. Gleichzeitig stellen sie grundlegende Fragen nach Datenschutz, Selbstbestimmung und Verantwortung.“ Wie das IESE mitteilt, wurden aus insgesamt 220 Einreichungen bei dem Wettbewerb „Wissenschaftsjahr 2026 – Medizin der Zukunft“ die zehn besten Kommunikationsideen ausgezeichnet. Die prämierten Teams erhalten je 10.000 Euro, um ihr Projekt umzusetzen.

Das Team um Stadlbauer möchte gemeinsam mit dem in Karlsruhe sitzenden Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse das Thema digitale Patientenzwillinge in den öffentlichen Raum bringen. Laut IESE sollen Menschen in Kaiserslautern und Karlsruhe ihren persönlichen Digitalen Zwilling gestalten und festlegen können, welche Gesundheitsdaten erfasst werden dürfen, welche Infos privat bleiben und wer auf die Daten zugreifen darf. „Mit unserem Daten-Café wollen wir diese Fragen nicht nur erklären, sondern gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern anhand konkreter Szenarien Chancen und Risiken datenbasierter Medizin diskutieren“, sagt Stadlbauer.

Der Hochschulwettbewerb wird jährlich von Wissenschaft im Dialog (WiD) in Kooperation mit dem Bundesverband Hochschulkommunikation, der Hochschulrektorenkonferenz, der Jungen Akademie und in diesem Jahr auch der Gesellschaft

Deutscher Naturforscher und Ärzte ausgerufen. Gefördert wird er vom Bundesforschungsministerium.

Infos

hochschulwettbewerb.net

wissenschaftsjahr.de