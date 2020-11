Die Vorbereitungen für den Hütterer Adventsspaziergang sind abgeschlossen. Am Sonntag, 29. November, Erster Advent, geht es los.

Der Adventsspaziergang in Erzhütten führt an 37 Stationen entlang. An jeder Station erwartet Spaziergänger eine Überraschung. Unter ihnen sind zahlreiche digitale Angebote, die mal spielerisch, mal kreativ, mal nachdenklich die Adventszeit verschönern.

Ortsvorsteher Thorsten Peermann, Petra Janson-Peermann und Martina Dowidat haben darüber nachgedacht, wie die beliebten Weihnachtsfenster der vergangenen Jahre in die Corona-Zeit übertragen werden können. Unterstützung erhielten sie vom Hütterer Heimatverein, der die Aktion auf seiner Homepage präsentiert. Dort kann man sich als Teilnehmer an der Aktion registrieren und erhält weitere Informationen.

Mittels QR-Codes erwarten Besucher digitale weihnachtliche Überraschungen. Drei Spaziergänge werden über die Hütte angeboten. Eine Route (4,2 Kilometer) führt über den Wiesenthalerhof. Eine zweite Route (2,2 Kilometer) zieht sich durch das Neubaugebiet. Eine dritte Route (2,8 Kilometer) gilt dem alten Ortsteil von Erzhütten. Ein Verzeichnis des Hütterer Adventsspaziergangs 2020 mit allen 37 Stationen bietet die Homepage des Hütterer Heimatvereins.