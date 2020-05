Media Markt und Saturn regeln den Kundenzugang zu ihren Märkten, auch in Kaiserslautern, künftig mit einem „smarten Türsteher“. Wie das Unternehmen mitteilte, werden in den kommenden Wochen alle Märkte mit digitalen Einkaufsampeln ausgestattet. Damit soll am Markteingang auf großen Displays angezeigt werden, wie viele Kunden den Markt noch betreten dürfen. Je nachdem, ob damit noch die vorgeschriebenen Mindestabstände eingehalten werden können, zeigt ein grünes oder rotes Signal an, ob die Kunden den Markt sofort betreten können oder noch warten müssen. Ein akustisches Signal sorge zusätzlich dafür, dass niemand die Anzeige übersieht. Die digitale Lösung zähle die Kunden, die den Markt betreten und wieder verlassen, ohne dass personenbezogen Daten oder Kundenbilder gespeichert werden. Bis Anfang Juni soll das System in allen Media-Markt- und Saturn-Märkten eingeführt werden.