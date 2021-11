Am Dienstag, 9. November, und Mittwoch, 10. November, werden an insgesamt 18 Standorten in Deutschland und Österreich die zerstörten oder beschädigten Synagogen aus der Pogromnacht 1938 mit digitalen Projektionen rekonstruiert. Mithilfe von Videoprojektionen auf bestehende Gebäude oder Leinwände werden die digital rekonstruierten Gotteshäuser an ihren historischen Standorten zu sehen sein. Damit soll ein Eindruck vom ehemals reichhaltigen und vielfältigen jüdischen Leben in Deutschland entstehen, wie der Jüdische Weltkongress, der die Aktion organisiert, informiert. Auch auf dem Synagogenplatz in der Fischerstraße in Kaiserslautern wird es eine Lichtinstallation geben, sie ist am 9. November von 17 bis 24 Uhr und am 10. November von 0 bis 8 Uhr sowie von 17 bis 22 Uhr auf dem Synagogenplatz in der Fischerstraße zu sehen. Schirmherrin der Aktion ist Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, die bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin sprechen wird. Bei den Pogromen der Nationalsozialisten im November 1938 wurden mehr als 1400 Synagogen und jüdische Gemeinderäume im Deutschen Reich zerstört. Mit Unterstützung des Zentralrats der Juden in Deutschland und der IRG (Israelitischen Religionsgesellschaft) Österreich nimmt der Jüdische Weltkongress den 83. Jahrestag der Pogromnacht vom 9. und 10. November 1938 zum Anlass, beispielhaft 18 dieser Gebäude für eine Nacht wieder erlebbar zu machen, wie die Organisation mitteilt. Die Aktion ist Teil der #WeRemeber-Kampagne des Jüdischen Weltkongresses, die auf den internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar hinführt. Der Jüdische Weltkongress (WJC) ist eine internationale Organisation, die jüdische Gemeinden in 100 Ländern gegenüber Regierungen, Parlamenten und internationalen Organisationen vertritt.