Das Projekt „Digitale Hilfe“ ist ein kostenloses Angebot in den Lautrer Stadtteilbüros Grübentälchen, Innenstadt West und Bännjerrück, bei dem sich interessierte Senioren rund um das Thema „Umgang mit digitalen Medien“ informieren und schulen lassen sowie all ihre Fragen stellen können.

Was ist ein Tablet und wie kann ich es nutzen? Wie bewege ich mich im Internet? Welche Funktionen bietet das Mobiltelefon? Darum geht es in den Workshops, die am Montag, 4. Oktober, von 10 bis 12 Uhr im Stadtteilbüro Bännjerrück, am Dienstag, 5. Oktober, ebenfalls von 10 bis 12 Uhr im Stadtteilbüro in der Königstraße und am Donnerstag, 7. Oktober, von 13 bis 15 Uhr im Stadtteilbüro Grübentälchen stattfinden. Dafür kooperieren die Gemeindeschwester plus, Nicole Beitelstein, die Stadtverwaltung, das „herzlich digital“-Team und die Stadtteilbüros.

Rückblick ins Frühjahr: Mit 35 anderen Städten hatte Kaiserslautern im Mai einen Tablet-Koffer von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz aus Mitteln des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums erhalten. Die Koffer enthielten drei Android-Tablets und zwei iPads und sollen den Gemeindeschwestern plus künftig helfen, Seniorinnen und Senioren bei der digitalen Kommunikation zu unterstützen.

Keine Grundkenntnisse erforderlich

„Unser Ziel ist es, Berührungsängste mit digitalen Medien mit viel Fingerspitzengefühl abzubauen und den Einstieg in die digitale Welt ein wenig zu erleichtern. Im Rahmen der Workshops bieten wir natürlich Kaffee und Kuchen an, so dass es gemütlich wird bei uns. Auch im Nachgang zu den Workshops stehen die Tablets in den Stadtteilbüros zur Verfügung und können gerne genutzt werden. Dort gibt es immer ein offenes Ohr für alle Fragen zur Nutzung“, sagt Nicole Beitelstein.

Oberbürgermeister Klaus Weichel schätzt das ehrenamtliche Angebot: „Ein durchdachtes Konzept. Der Bedarf bei älteren Menschen für solche Schulungen ist definitiv da und wir brauchen genau solche niederschwelligen Angebote.“

Grundkenntnisse für die Teilnahme sind nicht erforderlich. Wer Fragen zu den Workshops hat, kann sich an Nicole Beitelstein unter der Telefonnummer 0631 3654087 wenden. Clara Oberbeckmann beantwortet Fragen im Stadtteilbüro Grübentälchen unter Telefon 0631 68031690 und das Stadtteilbüro Bännjerrück ist telefonisch unter 0631 3506083 erreichbar. Marion Rübel beantwortet Fragen im Stadtteilbüro Innenstadt West/ASZ unter 0631 3163616.