Was ist ein Tablet, wofür kann ich es nutzen und wie bewege ich mich damit im Internet? Beim Projekt „Digitale Hilfe“ können interessierte Senioren in lockerer Atmosphäre all ihre Fragen rund um Smartphones, Tablets und Co. stellen. Das Projektteam bewirbt sich nun um den Publikumspreis für digitale Teilhabe der Initiative „Digital für alle“.

Die Senioren werden bei der „Ditgitalen Hilfe“ dauerhaft in Form von Workshops und auch Einzelterminen mit viel Verständnis und Empathie von ehrenamtlichen Helfern des Projekts unterstützt und begleitet. Das Projekt haben die Gemeindeschwester plus, die Stadtverwaltung, die Stadtteilbüros Grübentälchen, Innenstadt West und Bännjerrück sowie KL.digital initiiert.

Die Initiative „Digital für alle“ beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage, wie Menschen in Deutschland die digitalen Entwicklungen besser nachvollziehen und von diesen profitieren können. Neben der Organisation des bundesweiten Digitaltags vergibt die Initiative einen Publikumspreis für digitale Teilhabe an Projekte, die das digitale Miteinander stärken. Gesucht werden dabei Vorhaben, die sich für Gemeinschaft und Zusammenhalt einsetzen, sei es im digitalen Raum oder mithilfe digitaler Technologien.

Das Gewinner-Projekt wird per Publikumsvoting ermittelt – die Online-Abstimmung läuft noch bis zum 19. Dezember unter https://digitaltag.eu/bewerbung/publikumspreis/digitale-hilfe-in-kaiserslautern. Dort ist auch das Bewerbungsvideo der Kaiserslauterer Initiative zu sehen. Am 21. Dezember 2021 werden die Gewinnerinnen und Gewinner verkündet.