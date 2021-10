Anfang Oktober sind die ersten Workshops im Rahmen des Projekts „Digitale Hilfe“ in den Kaiserslauterer Stadtteilbüros angelaufen, bei denen der Umgang mit digitalen Geräten im Fokus stand. Laut KL.digital interessierten sich viele Senioren für das neue Angebot.

Was ist ein Tablet, wofür kann oder möchte ich es nutzen und wie bewege ich mich damit im Internet? – das waren zentrale Fragen des neuen Angebots, auf das sich die Ehrenamtlichen vor Ort sehr gut vorbereitet hatten. Nicht nur Kuchen-Rezepte wurden dabei online gesucht und gefunden: In lockerer Atmosphäre konnten die Teilnehmenden all ihre Fragen rund um Smartphones, Tablets und Co. stellen und sich aktiv an den Geräten ausprobieren.

Das Projekt ist eine Kooperation zwischen der Gemeindeschwester plus, der Stadtverwaltung, den Stadtteilbüros Grübentälchen, Innenstadt West und Bännjerrück sowie dem städtischen Unternehmen KL.digital. Projektleiterin Nadine Kropp: „Es ist uns gelungen, die älteren Menschen mitzunehmen und ihnen ganz zwanglos die ersten Berührungsängste gegenüber digitalen Medien zu nehmen. Allein die hohen Teilnehmerzahlen in den jeweiligen Stadtteilbüros und die Resonanz der Teilnehmenden haben uns gezeigt: Es gibt einen deutlichen Bedarf, dem wir mit unserem Angebot entgegenkommen.“

Nicole Beitelstein, Gemeindeschwester plus der Stadt Kaiserslautern kündigt weitere Workshops an, auch um das Gemeinschaftsgefühl in den Stadtteilen weiter zu stärken. Interessierte Seniorinnen und Senioren können sich telefonisch bei Beitelstein melden: 0631 365 40 87. Neue Ehrenamtliche, die das Projekt unterstützen möchten, können sich bei Nadine Kropp melden – telefonisch unter 0631 205 894 78 oder per E-Mail an n.kropp@kl.digital.