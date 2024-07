Am Rande des Jazzkonzerts in Dannenfels unterhielt sich Walter Falk am Sonntagabend mit dem weltberühmten deutschen Bassisten Dieter Ilg (62).

Ilg holte sich sein Rüstzeug zum Jazzmusiker während des Klassikstudiums (1981-1986) in Freiburg. Er hielt Stipendien für US-Schulen, besuchte 1986 und 1987 die Manhattan School of Music und