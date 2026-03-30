Zeichnen mit der Schere. Das Meer mit Stangen stabilisieren. Solche und ähnliche Les- und Macharten zeigt Dieter Call zurzeit im KunstRaum Westpfalz.

„Cuts & Matters“ tituliert Dieter Call seine Papier- und Holzarbeiten. Für die Besucher möblieren sie den KunstRaum, so sehr wirken die zwei- und dreidimensionalen Exponate als raumgreifende Wand- und Standobjekte. Im spontanen Rundumblick summiert sich eine eigentümliche Welt entrückter Dinge.

Hängen da Fassaden von Häusern? Von Landschaften? Oder Einblicke in Räume? In schwarz-weißes Drinnen und Draußen? Und geben die Bildtitel Antworten? Ob aus Papier, Grau-, Schwarz- oder Buchbinderkarton sowie Holz – jedes Exponat beginnt mit „Stb“ plus jeweiliges Datum der Fertigstellung. Damit postuliert Dieter Call die Quintessenz seiner Werkidee: Stabilität, Stabilisation, stabilisieren. Und ja, dieses Prinzip setzt er mit konsequent räumlichem Denken in Architekturen, Landschaften und Dingen um. Und zwar überwiegend als Scheren- respektive Sägeschnitte, je nach Material.

Von der Skizze zum Schnitt

Nichtsdestotrotz haftet all diesem linearen Eindringen etwas Skizzenhaftes an, wie die schnelle Hand, der flüchtige Stift, die Kurzfassung eines Motivs. Das Gegenteil jedoch ist der Fall. Der Lehrbeauftragte für Zeichnung und Plastik an der HBK-Saar zeichnet „Energieräume von der Spurensicherung zur Abstraktion“ und braucht oftmals Monate vom Entwerfen bis zum Umsetzen. Der gedankliche sowie materialbezogene Weg „von der Skizze zum Schnitt“ ist für den Bildhauer ein „plastischer Vorgang“, für den Grafiker ein Papier- und Kartonschnitt, der erst durch Schnitte, Stöße, Falten oder Duplizieren räumliche Dimensionen aufzeigt. Diese Wechselwirkung zwischen zwei- und dreidimensionalem Gestalten brachte Call zum Prinzip des Stabilisierens.

Einen der Höhepunkte dieses Denkens zeigen zwei Fotografien: An der steinigen Küste von Audresselles mit ihren Gezeiten staksen übermannshohe Stangen als temporäre Installation bis tief ins Erdreich. Der Gedanke dahinter: das Stabilisieren des Meeres, um dortige Spuren zu sichern. Denn für den gebürtigen Aachener bedeuten Wasser und Architekturen in landschaftlichen Strukturen menschliches Existieren an sich: „Mein Unterwegssein ist Teil der Stabilisation.“ Und ist Dialog imaginärer Haltelinien räumlicher Orte, die bis ins Innere stabil halten.

Übrigens kann auch die Schere als Calls Zeichenwerkzeug gesehen werden: Sein Kunstlehrer brachte ihn zum Scherenschnitt. Schon damals perfektionierte er blind-flinkes Porträtieren schemenhafter Charakterköpfe, formulierte im Studium daraus räumliches Denken und landete anstatt reinen Abbildens in der Kunstrichtung „Spurensichern“.

Ausstellung

Bis 18. April im KunstRaum der Pirmasenser Straße 6, geöffnet samstags von 12 bis 14 Uhr.

