Der Stadtrat hat sich einstimmig für eine Wasserzufuhr in den Gelterswoog ausgesprochen. Gut so!

Der Grundsatzbeschluss zur Rettung des Gelterswoogs war überfällig. Das hätte viel früher passieren müssen. Denn in der Ratssitzung am Montag wurde deutlich, dass es Minimum ein bis zwei Jahre dauern wird, bis eine Lösung da ist. Deshalb kann man nur hoffen, dass das Gespräch, das Beigeordneter Peter Kiefer Anfang März mit dem Präsidenten der Aufsichtsdirektion SGD Süd in Neustadt führen wird, ein Ergebnis bringt. Weiter rumeiern geht nicht. Weil der Wasserpegel sinkt und sinkt. Es muss schnell festgelegt werden, wie das Wasser in den See gelangen soll. Wenn jetzt die verschiedenen Varianten noch lange durchgeprüft werden, vergeht zu viel Zeit. Es bleibt dabei: Eine Zuleitung aus der Schäckersdell wäre wohl die einfachste Lösung.