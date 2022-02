Die Stadtentwässerung bezeichnet den Dieselunfall vom Mittwochnachmittag in der Raabengasse als einen „sehr außergewöhnlichen Fall“. Bei der Einfahrt auf ein Firmengelände wurde der Tank eines Lkw aufgerissen, sodass insgesamt rund 400 Liter Diesel austraten, etwa 300 Liter gelangten in die Kanalisation.

Feuerwehr, ein Team der Stadtentwässerung und eine Spezialfirma waren vor Ort, aber auch in der Kläranlage musste reagiert werden.

„Für Mengen in dieser Größenordnung sind wir technisch ausgestattet und geschult“, teilt Joachim Steidel, Sachgebietsleiter Abwasserreinigung, mit. Da die Kläranlage solche Stoffe nicht verarbeiten könne und biologische Prozesse beeinträchtigt werden könnten, mussten besondere Maßnahmen ergriffen und vermieden werden, dass kontaminiertes Wasser ins Gewässer gelangt.

Diesel mit Bindemittel im Wasser gesammelt und abgesaugt

„Die Wasserwege in der Kläranlage wurden neu festgelegt“, berichtet Steidel. Das mit Diesel versetzte Wasser wurde innerhalb eines definierten Bereichs in spezielle Becken umgeleitet und unter Einsatz von sogenannten Ölschlingen und Bindemittel gesammelt. Das verunreinigte Wasser sei dann von einer Spezialfirma abgesaugt worden. Nachgeflossenen Reste wurden während der ganzen Nacht bis zur Mittagszeit gesammelt und der Kanal von der Unfallstelle bis zur Kläranlage gespült. Auch die Spezialfirma sei solange vor Ort gewesen.

Für das Team der Stadtentwässerung geht die Arbeit noch weiter. „Wir haben mehrere Proben gezogen, um verschiedene Reststoffe zu analysieren“, sagt Steidel. Untersucht wurden der Klärschlamm und auch das Rechengut, also die groberen Bestandteile des Abwassers, aus diesem Bereich. Das Rechengut wurde separat gesammelt. Der Sachgebietsleiter geht davon aus, dass die Ergebnisse der Analyse noch am selben Abend oder am nächsten Morgen vorliegen. Danach entscheide sich, ob das Rechengut der üblichen Verwertung zugeführt oder gesondert entsorgt werden müsse.